Jamais deux sans trois pour Sifan Hassan. Déjà médaillée d'or sur le 5 000m et le bronze sur le 1 500m cette semaine, la Néerlandaise de 28 ans s'est à nouveau parée d'or ce samedi en remportant le 10 000m au stade olympique de Tokyo. Tranquillement installée derrière Letesenbet Gidey, la recordwoman du monde, la native d'Adama (Ethiopie) a fait la différence dans le final en faisant parler sa pointe de vitesse dans les 200 derniers mètres pour s'imposer en 29’55’’32, en déposant l'Ethiopienne finalement troisième à l'arrivée (30’01’’72) et la Bahreini Kalkidan Gezahegne qui a pris l'argent (29’56’’18). Malgré des conditions climatiques compliquées, Hassan va quitter Tokyo avec le sentiment du devoir accompli. Un peu après, Jakob Ingebrigtsen a fait coup double sur le 1 500m. En s'imposant en 3’28’’32, le Norvégien a été titré champion olympique sur la distance, avec en prime le record d'Europe. A seulement 20 ans, le demi-fondeur de Sandnes a terminé devant le Kenyan Timothy Cheruiyot (3’29’’01) et le Britannique Josh Kerr (3’29’’05).

Lasitskene assure, Chopra dans l'histoire

Intouchable ou presque depuis quelques années à la hauteur, Mariya Lasitskene a concrétisé sa domination ce samedi avec l'or olympique. En passant 2,04m dans ces Jeux d'été 2020, sa meilleure performance en plein air depuis 2019, la Russe a frappé fort pour devancer l'Australienne Nicola McDermott (2,02m) et l'Ukrainienne Yaroslava Magoutchik (2m). Chahutée en début de concours, Lasitskene a fait la différence en passant sur sa première tentative à 2,02m. De son côté, quatrième meilleur performeur de l'année au javelot, Neeraj Chopra a offert à l'Inde le premier titre olympique de son histoire. Avec un jet à 87,58m, ce dernier a mis tout le monde d'accord à Tokyo. Sur le podium, les Tchèques Jakub Vadlejch (86,67m) et Vitezslav Vesely (85,44m) accompagnent cette belle surprise indienne. Favori avant le début de la finale, l'Allemand Johannes Vetter a dû se contenter d'une piètre neuvième place au final (82,52m).

Les relais américains brillent, 11eme médaille pour Felix

Enfin, globalement peu titrés en athlétisme lors des Jeux d'été 2020, les Etats-Unis ont réalisé le doublé sur le 4x400m. Avec un quatuor impressionnant, composé de Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad, Allyson Felix et Athing Mu, les Américaines ont survolé la course et s'imposent en 3’16’’85 pour prendre l'or olympique. Avec cette nouvelle médaille aux Jeux d'été, la 11eme dont sept en or, Felix écrit l'histoire en dépassant Carl Lewis (10) et en revenant à une unité du Finlandais Paavo Nurmi (12). Les Polonaises (3’20’’53) et les Jamaïquaines (3’21’’24) suivent en argent et bronze. Derrière, après le relais féminin, c'est le masculin qui a également été sacré champion olympique en 2’55’’70. Composé de Michael Cherry, Michael Norman, Bryce Deadmon, Rai Benjamin, ce dernier a devancé les Pays-Bas (2’57’’18) et le Botswana (2’57’’27) sur le podium.