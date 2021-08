Athlétisme : Lavillenie blessé et battu par Duplantis, Tavernier 4eme, Manga et Martinot-Lagarde passent

Cette image 😍

Renaud Lavillenie félicite Armand Duplantis, nouveau champion olympique impérial de saut à la perche ! #JeuxOlympiques #Tokyo2020 pic.twitter.com/xUKYyWRGIN



Manga et Martinot-Lagarde en demies, pas Belocian

Le destin a encore une fois été cruel pour Renaud Lavillenie. De retour en forme cette saison mais touché à la cheville gauche au meeting de Sotteville courant juillet, le Français s'est refait mal ce mardi. A l'échauffement avant le concours du saut à la perche, le natif de Barbezieux-Saint-Hilaire a eu un souci à la cheville droite lors de l'échauffement.Touché, le Français n'a donc rien pu faire ce mardi à Tokyo et termine à la 8eme place. Comme attendu, et encore plus en l'absence de l'Américain Sam Kendricks, c'est Armand Duplantis qui a survolé le concours et a remporté la médaille au saut à la perche dans ces Jeux d'été 2020.L'Américain Christopher Nielsen (5,97 m) et le Brésilien Thiago Braz (5,87 m) complètent le podium. Autre déception du côté français, c'est la quatrième place d'Alexandra Tavernier (74,41 m) au marteau, derrière notamment l'intouchable polonaise Anita Wlodarczyk (78,48 m).Un peu plus tôt, ce sont les séries du 110m haies qui avaient débuté au stade national olympique de Tokyo.En lice pour une médaille à Tokyo, le hurdler français a enchaîné les pépins physiques, à l'Insep lors de son stage de préparation, puis lors du stage à Kobe ces derniers jours. En 2024 à Paris, Belocian tentera de se réconcilier avec les Jeux d'été, lui qui reste sur deux disqualifications.Dans la quatrième série, le premier s'est imposé en signant un chrono de 13’’24, soit son record personnel, alors que le second a pris la deuxième place de sa série en 13’’37, derrière l'Américain Devon Allen. Manga et Martinot-Lagarde ont désormais rendez-vous mercredi pour les demi-finales, puis la finale du 110m haies. A noter, que sur le 5 000 m olympique, Jimmy Gressier s'est qualifié au temps pour la finale (13'33’’47), ce qui n'est pas le cas d'Hugo Hay.