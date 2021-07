Athlétisme : Lamote et Phelut en demies

Lamote fait mieux qu'à Rio



🏃 Renelle Lamote qualifiée en demi-finale du 800 m 🇫🇷



La Française se qualifie en remportant facilement sa série avec un chrono de 2’01’’92. Les demi-finales auront lieu demain vers 14h #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les JO en direct ▶https://t.co/m1pzqe15FH pic.twitter.com/BoAg9u8W8B

— France tv sport (@francetvsport) July 30, 2021

C'est parti pour les épreuves d'athlétisme, le sport-roi des Jeux Olympiques d'été ! Dans le stade olympique vide de Tokyo, ce sont les spécialistes du 3000m steeple qui étaient les premiers à entrer en lice pour l'équipe de France. Et en l'absence de Mahiedine Mekhisshi, triple médaille olympique mais qui n'a pas réussi les minimas, les espoirs tricolores reposaient sur Djilali Bedrani, Louis Gilavert et Alexis Phelut., avec quinze centièmes d'avance sur le premier non qualifiable. En revanche, c'est terminé pour Bedrani (27 ans), 20eme en 8'20"23 et Gilavert (23 ans), 36eme en 8'36"35. Le meilleur temps est revenu à l'Ethiopien Lamecha Girma, en 8'09"83, dans ces séries où le record du Japon (Miura) et le record d'Inde (Sable) ont été battus.La Française de 27 ans a remporté sa série en 2'01"92, et cela lui permet de se qualifier, même si elle n'a réussi "que" le 24eme temps au total, bien loin des 1'59"83 de la Jamaïcaine Natoya Goule, meilleur chrono. Le record de Finlande a été battu par Sara Kuivisto, qualifiée également.