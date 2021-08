Athlétisme : La légende Kipchoge roi du marathon

👑🥇 𝙆𝙄𝙉𝙂-CHOGE 🥇👑@EliudKipchoge 🇰🇪 defends his Rio title to claim a beautiful win in the #Olympics men's marathon in 2:08:38!#Tokyo2020 pic.twitter.com/szwsGv3GWF

— World Athletics (@WorldAthletics) August 8, 2021

Un palmarès digne des plus grands

Royal ! Ainsi peut-on juger la prestation d'Eliud Kipchoge sur marathon ce dimanche au Parc Sapporo Odori. Attendu sur la plus longue course des Jeux olympiques malgré ses 36ans, le recordman du monde de la discipline a répondu présent. En tête d'un peloton de tête relativement important,. Ceux-ci n'ont pas pu le suivre et n'ont alors pas gaspillé d'énergie en tentant de le rattraper.C'est à dix kilomètres de la ligne d'arrivée que le podium a commencé à se dessiner avec l'accélération des compatriotes de Kipchoge, Lawrence Cherono et Amos Kipruto. Un effort vain de ce duo qui rêvait d'un triplé kényan sur le podium. Costauds, l'Espagnol Ayad Lamdassem,ont tenu la cadence. Ces deux derniers ont fini fort, franchissant la ligne devant Cherono et Lamdassem, avec un peu plus d'une minute de retard sur le roi Kipchoge, champion olympique après 2h08:38 de course.C'est donc un duo européen qui montera sur le dernier podium d'athlétisme de ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en compagnie d'Eliud Kipchoge. Le marathonien kényan offre à sa nation la 4eme médaille d'or de cette olympiade. A titre personnel,. Il comptabilise au total quatre breloques car auparavant, cette légende de l'athlétisme avait remporté une médaille de bronze aux Jeux 2004 d'Athènes en 5000m et une médaille d'argent, dans cette même discipline, en 2008 à Pékin. Un titre de champion du monde du 5000m, raflé au Stade de France en 2003, garnit également son beau palmarès.