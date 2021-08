Athlétisme (H) : Parchment, titré sur le 110m haies, peut remercier une bénévole

Always be kind to each other 🙌🏾 pic.twitter.com/j1XvHRta4G

— Hansle Parchment, OLY (@ParchmentHansle) August 7, 2021

La bénévole invitée en Jamaïque

C'est l'une de ses histoires qui font la magie des Jeux Olympiques.En effet, il y a quelques jours, le hurdleur jamaïcain a raconté son étonnante histoire via ses réseaux sociaux. Le 4 août, pour les demi-finales de sa discipline, le natif de la paroisse de Saint-Thomas a pris un bus pour faire le trajet entre le village olympique et l'enceinte qui accueillait les épreuves d'athlétisme... mais ce dernier s'est trompé et a pris un bus qui prenait la direction du centre aquatique. Manque de chance, Parchment n'avait visiblement pas d'argent pour payer un taxi et ainsi rebrousser chemin. «», a depuis expliqué le futur champion olympique du 110m haies.Finalement à temps pour les demi-finales, le Jamaïcain a alors terminé à la deuxième place de sa série, derrière l'Américain Grant Holloway, en signant le troisième temps (en 13’’23), et était donc qualifié pour la finale. Le lendemain, Parchment a alors mis tout le monde d'accord en 13’’04 pour se parer d'or, devant Holloway et son compatriote Ronald Levy.Le lendemain de sa victoire, l'intéressé a alors retrouvé Trijana pour la remercier comme il se doit. « Vous avez joué un rôle déterminant dans ma participation à la finale ce jour-là », lui a-t-il notamment dit. Derrière, Parchment lui a alors montré sa médaille d'or, lui a offert un polo de sa délégation et l'a remboursée, avant de prendre une photo souvenir.