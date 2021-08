🇲🇦 🥇 Soufiane el-Bakkali fait le travail dans le dernier tour du 3000 m steeple pour s'offrir le titre olympique devant l'Ethiopien Lamecha Girma et le Kenyan Benjamin Kigen #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

— francetvsport (@francetvsport) August 2, 2021

Van Niekerk tombe de haut

Pas de demies pour Joseph



🇫🇷 Gémima Joseph ne rentre pas en finale du 200 m.

🇫🇷 Gémima Joseph ne rentre pas en finale du 200 m.

La Française a terminé à la 7e place de sa demi-finale remportée par Elaine Thompson, déjà sacrée sur le 100 m #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



— francetvsport (@francetvsport) August 2, 2021

Hassan et Allman championnes olympiques, Perkovic se rate

C'est un 3000m steeple historique qui s'est déroulé ce lundi au Stade Olympique de Tokyo ! Depuis 1984, c'est en effet toujours un Kenyan qui avait remporté la médaille d'or olympique (en 1980, le Kenya avait boycotté les JO de Moscou),Quatrième aux JO de Rio en 2016 et troisième aux Mondiaux de Doha en 2019, El Bakkali (25 ans) décroche la consécration suprême ! Côté français, les espoirs reposaient sur Alexis Phelut pour succéder à Mahiedine Mekhissi, médaillé lors des trois derniers JO. Mais l'athlète de 23 ans n'a pu faire mieux que douzième, en 8'23"14. C'est tout de même une belle promesse pour l'avenir.Sur 400m, un coup de tonnerre est arrivé juste avant le véritable orage (qui a interrompu la finale du disque féminin et les qualifications de la perche féminine), avec l'élimination du recordman du monde sud-africain Wayde van Niekerk, perturbé par une blessure cette saison et seulement douzième des demies, en 45"14., devant le Colombien Anthony Zambrano, qui a battu le record d'Amérique du Sud en 43"93. Le Néerlandais Liemarvin Bonevacia s'est qualifié lui aussi en battant son record national, en 44"62.Après le triplé jamaïcain en finale du 100m féminin, Elaine Thomson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce, médaillées d'or et d'argent sur la ligne droite, étaient au départ des demi-finales du 200m, et elles se sont toutes les deux qualifiées pour la finale. Thomson-Herah, meilleur temps, a même battu son record personnel, en 21"66. Elle a devancé la Namibienne Christine Mboma, qui a battu le record du monde des moins de 20 ans, en 21"97. A noter également le record de Suisse battu par Mujinga Kambundji, qualifiée pour les demies en 22"26., ni pour la championne du monde 2017 néerlandaise Dafne Schippers, 17eme en 23"03. Toujours chez les filles, mais sur 400m haies, ce sont deux Américaines qui ont dominé les demies. Sydney McLaughlin a signé le meilleur temps en 53"03 devant Dalilah Muhammad (53"30). La Néerlandaise Femke Bol, révélation de la discipline ces derniers mois, est arrivée troisième en 53"91. La Panaméenne Gianna Woodruff a battu son record national (54"22) et verra également la finale, au contraire de la Belge Paulien Coukuyt, qui a aussi battu son record national (54"47). Les qualifications de la perche, longuement interrompues par l'orage, ont été fatales à la vice-championne olympique 2016, l'Américaine Sandi Morris, qui n'a pu faire mieux que 4,40m alors qu'il fallait réussir 4,55m.La finale du 5000m a quant à elle été remportée par la grande favorite, Sifan Hassan, qui décroche son premier titre olympique à 28 ans, malgré une chute en demies, en 14'36"79 devant la Kenyane Hellen Obiri (14'38"36) et l'Ethiopienne Gudaf Tsegay (14'38"87).Elle a devancé l'Allemande Kristin Pudenz, auteure de son record personnel avec 66,86m, et la Cubaine Yaime Perez (65,72m). La reine de la discipline, la Croate Sandra Perkovic, sacrée à Londres et à Rio, finit cette fois au pied du podium, avec un jet à 65,01m.