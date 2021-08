Athlétisme : Diniz a fait « la compétition de trop », Tomala sacré

🏃❌ Cette fois, c'est terminé pour Yohann Diniz qui s'assoit sur le bord de la route !

😖 Son aventure olympique et sa carrière vont s'arrêter là-dessus.



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/vcD3RfzQAE pic.twitter.com/dZM3aqt9fy



— francetvsport (@francetvsport) August 5, 2021

Diniz : "J'ai peut-être poussé une ou deux années de trop et je le paie cash aujourd'hui"



🏃🥇 Le 🇵🇱 Dawid Tomala remporte le dernier titre olympique du 50 km marche en solitaire ! L'🇩🇪 Jonathan Hilbert et le 🇨🇦 Evan Dunfee complètent le podium

Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/PfdHH6xZbm pic.twitter.com/fFBjvVJmjn



— francetvsport (@francetvsport) August 6, 2021

Décidément, Yohann Diniz et les Jeux Olympiques, ce sera pour toujours une histoire de désamour. Contraint à l'abandon à Pékin en 2008, disqualifié à Londres en 2012 et huitième à Rio en 2016 après avoir été au bout du bout de lui-même, le Français, l'un des meilleurs marcheurs de l'histoire, a de nouveau échoué dans sa quête d'une médaille olympique ce vendredi à Sapporo, abandonnant un peu après la mi-course. A 43 ans, le Rémois disputait la dernière course de sa carrière, celle de trop comme il l'a avoué ensuite.Lâché par le peloton de tête, avec près de deux minutes de retard, il est parvenu à revenir petit à petit, mais il s'est arrêté une nouvelle fois après 2h08 de course, au 27eme kilomètre. Ses coachs l'ont incité à repartir, "pour (s)es enfants qui sont devant la télé", mais quelques hectomètres plus tard, le marcheur tricolore a définitivement jeté l'éponge. Il s'est ensuite expliqué dans une longue tirade au micro de France Télévisions, déçu mais lucide au moment de reconnaître que les JO ne lui souriaient pas.« Je pense que c’était la compétition de trop. Physiquement je n’étais pas bien, j’avais mal au dos, au bassin, aux adducteurs, an tendon d’Achille. Il faut avoir mal quand on fait 50 bornes, il n’y a aucune excuse. J’ai voulu éviter d’être un guerrier au départ pour en garder un maximum pour la suite de la course. Je ne me suis pas affolé quand j’ai été détaché du gros groupe pour faire un arrêt, je suis revenu tranquillement. Après, j’avais mal aux adducteurs, je n’étais pas dans ma marche, je subissais le bitume. Il y a aussi eu un fait de course, quand je me suis fait envoyer dans les balustrades lors d’un rafraîchissement. Le Yoann Diniz d’avant aurait répondu de façon un peu virile. Là, je ne l’ai pas fait, car je me suis dit qu’il fallait que je garde un maximum de jus. J’ai tellement tout donné il y a quatre ans pour être champion du monde à Londres...Le corps ne voulait peut-être plus. J’ai peut-être poussé une ou deux années de trop et je le paie cash aujourd’hui. Les Jeux Olympiques, je n’en garderai pas un grand souvenir durant ma carrière à titre personnel, tant pis, c’est comme ça. Je repars avec un titre de champion du monde et des titres de champion d’Europe (en 2006, 2010 et 2014, ndlr). L’athlétisme m’a beaucoup apporté, sans l’athlé je n’en serais pas là aujourd’hui », a réagi Diniz, qui clôt ainsi un immense chapitre de sa vie, et va désormais se consacrer à Paris 2024, mais dans les coulisses cette fois, et non sur la route. Sur la route de Sapporo, justement, c'est le Polonais Dawid Tomala, 19eme du 20 kilomètres à Rio, qui a décroché la médaille d'or, en s'imposant en 3h50'08, après avoir pris la tête à partir du 30eme kilomètre. Il a devancé de 36 secondes l'Allemand Jonathan Hilbert et de 51 le Canadien Evan Dunfee, qui avait terminé quatrième à Rio et troisième des Mondiaux en 2019, et qui signe le meilleur temps de sa carrière en 3h50'59. A part Diniz, aucun autre Français n'était en lice.