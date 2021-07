Amical (F) : La France prend sa revanche contre l'Espagne

VICTOIRE DES BLEUES. Les Françaises remportent cet 𝐀𝐜𝐭𝐞 𝟐 face à @baloncestoesp 👊

Encore deux matchs de préparation au Japon pour les Bleues

Une fois mais pas deux. Ce jeudi soir, l'équipe de France féminine de basketball avait chuté contre l'Espagne, à l'extérieur, et plus précisément du côté de Malaga, sur le score de 72 à 61. Ce samedi, en début de soirée et toujours dans le cadre de leur préparation aux Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon (23 juillet - 8 août),, cette fois à domicile et plus précisément du côté de l'AccorHotels Arena de Paris. Hormis en début de rencontre, lorsque les Espagnoles ont alors inscrit les premiers points du match pour ensuite mener 0-3 puis 2-3, les Françaises n'ont, ensuite, jamais cessé de faire la course en tête, au niveau du tableau d'affichage, sous l'impulsion notamment de leur meilleure marqueuse du jour, à savoir Gabby Williams, qui termine cette rencontre avec des statistiques personnelles de 17 points et 6 rebonds.Après ces deux matchs amicaux particulièrement rapprochés, les quintuples vice-championnes d'Europe en titre, dont la cinquième médaille d'argent continentale remonte à seulement deux petites semaines de cela du côté de Valence en Espagne, vont désormais pouvoir souffler quelque peu. En effet, ce n'est que mardi que reprendra ensuite leur préparation pour ces fameux JO, reportés à cette année en raison de la pandémie de coronavirus.Deux derniers matchs de préparation auront encore lieu, contre Porto Rico, le 20 juillet, puis face au Canada, le 21 juillet, à chaque fois du côté d'Oshino. Quant au tournoi olympique, pour les Françaises, il débutera ensuite le 27 juillet contre le Japon. Les autres nations présentes dans le même groupe que la France sont le Nigeria mais également et surtout les sextuples championnes olympiques en titre, à savoir les Etats-Unis.