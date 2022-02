Patinage artistique : Papadakis et Cizeron champions olympiques de danse sur glace !

Quentin Fillon Maillet n'est plus le seul champion olympique français de cette édition 2018 des JO d'hiver ! Le biathlète a été rejoint ce lundi par Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui ont magnifiquement tenu leur rang en décrochant la médaille d'or en danse sur glace. Favoris avant d'arriver à Pékin, même s'ils ont peu patiné en grande compétition ces deux dernières années en raison du covid, les Français, quadruples champions du monde et quintuples champions d'Europe, ont réussi la compétition parfaite. Vainqueurs de la danse rythmée samedi en battant le record du monde, ils ont également remporté le programme libre ce lundi. S'ils n'ont pas battu le record du monde du libre, ils ont battu leur propre record du monde du total de points, avec 226,98 ! Papadakis (26 ans) et Cizeron (27 ans), qui patinent ensemble depuis dix-sept ans, n'ont pas commis la moindre faute, et les voilà sur le toit du l'Olympe, quatre ans après avoir échoué de si peu à Pyeongchang, avec moins d'un point de retard sur les Canadiens Virtue-Moir.

🇫🇷😍🥇 Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎 𝙊𝙇𝙔𝙈𝙋𝙄𝙌𝙐𝙀𝙎 !!! pic.twitter.com/UEX4qzNwDx

La danse française en or, vingt ans plus tard...



Cette fois, pas de discussion possible à propos des notes des juges. Les Français, qui patinaient sur l'Elégie de Gabriel Fauré, avec une rapidité d'exécution sans égale et trois portés en deuxième partie de programme, ont relégué la concurrence à plus de six points ! Les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ont en effet terminé deuxièmes avec 220,51 points et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (qui s'entraînent avec les Français à Montréal) troisièmes avec 218,02 points. Il s'agit donc de la onzième médaille française lors de ces Jeux de Pékin, la troisième en or, et la France grimpe à la neuvième place au classement des médailles. Vingt ans après Marina Anissina et Gwendal Peizerat à Salt Lake City, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron remportent le deuxième titre olympique de la danse sur glace française. Et comme leurs aînés, ils ont sans aucun doute marqué l'histoire de leur discipline avec leurs deux programmes pékinois.







JEUX D'HIVER DE PÉKIN / PATINAGE ARTISTIQUE

Classement final de la danse sur glace - Lundi 14 févier 2022

1- Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron (FRA) : 226,98 pts

2- Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov (RUS) : 220,51

3- Madison Hubbell-Zachary Donohue (USA) : 218,02

4- Madison Chock-Evan Bates (USA) : 214,77

5- Charlène Guignard-Marco Fabbri (ITA) : 207,05

...