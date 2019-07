La préparation estivale de la Juventus ne fait que commencer, et tout est programmé pour que l'équipe désormais dirigée par Maurizio Sarri arrive dans la meilleure forme possible le week-end du 18-19 août, pour la première journée de Serie A et un duel contre le Chievo Vérone. En attendant, l'adversité qui est proposée à la Vieille Dame est plutôt rude, en atteste ce duel programmé ce mercredi contre l'Inter Milan dans le cadre de l'International Champions Cup, trois jours après avoir chuté (2-3) face au Tottenham Hotspur de Harry Kane.

Cette fois-ci, les Bianconeri sont parvenus à s'octroyer la victoire, mais en devant passer par l'épreuve des tirs au but. Car au terme du temps réglementaire, les deux formations n'avaient pu se départager (1-1). Cristiano Ronaldo, toujours affûté et déjà efficace face aux Londoniens, a profité de cette nouvelle rencontre de gala pour trouver encore le chemin des filets, inscrivant ainsi le but égalisateur de son équipe peu après l'heure de jeu (68e).

Buffon décisif

En amont, les Nerazzurri d'Antonio Conte, annoncés comme de sérieux candidats au titre de l'autre côté des Alpes, et qui espèrent donc mettre fin au règne de la Juventus, avaient marqué... grâce à Matthijs de Ligt (10e). Pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs, la recrue néerlandaise a en effet marqué contre son camp, à bout portant sur un corner. Arrivé lui aussi pendant l'été, Adrien Rabiot n'a pas non plus passé une superbe journée puisqu'il a manqué sa tentative lors de la séance décisive des tirs au but. Ce qui n'a pas empêché la Juve de dominer son adversaire dans cet exercice (4-3), notamment grâce à trois arrêts prépondérants du revenant Gianluigi Buffon.

A noter que l'ex-numéro 25 du PSG, arrivé libre, figurait lui aussi dans le onze de départ, au côté de l'ancien Messin Miralem Pjanic et de Blaise Matuidi dans l'entrejeu. Maurizio Sarri a-t-il voulu se faire une idée sur la possibilité d'associer les deux anciens Parisiens au milieu de terrain, alors qu'ils sont annoncés en concurrence, le plus jeune poussant vraisemblablement le plus ancien vers la sortie ? L'ancien coach de Chelsea aura peut-être encore l'occasion de tester cette association le 10 août prochain, lors d'un nouveau match d'International Champions Cup pour les Bianconeri, contre l'Atlético de Madrid de Diego Simeone.