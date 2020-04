Pour la première fois depuis 2012, il n’y aura pas d’International Champions Cup durant l’intersaison. En raison de la pandémie de coronavirus et tous les retards qu’elle a engendrés sur le calendrier des clubs, l'épreuve vient d'être logiquement annulée. « Le manque de certitudes sur la fin des mesures de confinement et sur le calendrier international, avec la possibilité pour certains championnats nationaux et des compétitions de l'UEFA de se disputer en août, signifie que l'ICC ne pourra pas avoir lieu cet été », ont savoir vendredi les organisateurs par le biais d'un communiqué.



Comme chaque année et en attendant d’être éventuellement remplacé par une Ligue des Champions estivale, ce tournoi devait se disputer en Amérique et en Asie et regrouper pas moins de 18 équipes. Vainqueur de la compétition en 2016, le PSG devait normalement y participer. A noter que les organisateurs ont toujours pour espoir de sauver l’édition féminine, celle dont l’OL est tenant du titre.