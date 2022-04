Les handballeuses françaises se sont inclinées 31 à 30 à Plzen contre la République tchèque, mercredi soir en qualifications pour l'Euro-2022, un revers sans conséquence pour les Bleues déjà qualifiées pour le Championnat d'Europe en novembre prochain. Championnes olympiques, vice-championnes d'Europe en 2020 et du monde en 2021, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont été dominées tout au long de la rencontre en République tchèque et n'ont pas réussi à faire tourner le match en leur faveur dans les dernières minutes.

Les Françaises avaient remporté leur quatre premiers matches de qualifications, validant en mars leur billet pour l'Euro avant même les deux dernières rencontres. La République tchèque, avec ce succès, se relance dans la course au second ticket, à la lutte avec la Croatie (deux victoires chacune), médaillée de bronze à l'Euro-2020, qui a battu l'Ukraine mercredi. Le tirage au sort de la phase de groupes de l'Euro-2022, prévu du 4 au 20 novembre au Monténégro, en Macédoine du Nord et en Slovénie, se déroulera à Ljubljana le 28 avril.