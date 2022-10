Les Bleus affronteront l'Italie dimanche à Pescara pour doubler la mise dans un groupe qui comporte également la Pologne et dans lequel ils n'ont a priori pas grand chose à craindre: les deux premiers de chacune des huit poules et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour l'Euro-2024 en Allemagne. Malgré la faiblesse de l'adversaire, surtout privé de son meilleur joueur, l'immense arrière droit du Paris SG Dainis Kristopans (2,15 m), les Bleus ont fait preuve de sérieux pour leurs retrouvailles six mois après le dernier rassemblement. Et le premier match en tant que capitaine de Luka Karabatic, promu lundi après que Valentin Porte a annoncé vouloir se consacrer au seul rôle de joueur.

Ils ont d'abord pu compter sur leur gardien Vincent Gérard, intraitable dans le but pendant près d'un quart d'heure puisque les Lettons n'ont ouvert la marque qu'à la 14e minute (6-1). Les Français avaient déjà fait l'écart, encore plus important à la mi-temps (16-7). Le sélectionneur Guillaume Gille en a profité en seconde période pour répartir les temps de jeu, au poste de gardien, où Rémi Desbonnet (14 arrêts) s'est mis au diapason de Gérard (12 arrêts), et parmi les joueurs de champ (Ludovic Fabregas et Dylan Nahi ont fini meilleurs buteurs avec cinq buts chacun).