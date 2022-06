Sélestat accompagne Ivry en Liqui Moly StarLigue ! Le SAHB a remporté ce dimanche le titre de champion de ProLigue, après sa victoire en finale sur Cherbourg (36-30). Un dernier succès héroïque pour boucler une phase finale d’anthologie. Alors cinquième de la saison régulière, le SAHB n’était pas attendu à ce niveau et a éliminé coup sur coup Nice en barrages et Ivry - promu grâce à sa première place en saison régulière - dans le dernier carré. Pour gravir cette dernière marche, au Palais des Sports de Dijon, Sélestat s’est détaché en fin de match. Avant ça, il a fallu courir après le score dans un premier quart d’heure qui a vu les Cherbourgeois de Lucas Vanegue (7 buts) mener par un écart maximal de trois unités. Dès lors, les Alsaciens ont remis les pendules à l’heure. Le suspense était entier à la mi-temps avec un score parité, et ce, jusqu’à vingt minutes du terme de cette finale.

🏆 CHAMPIONS DE PROLIGUE 2022 🏆

Bravo à @SAHB_67 qui rejoint @USIvryHB en #LiquiMolyStarLigue la saison prochaine !









Cherbourg a accéléré dans le dernier tiers du match

Moment choisi par Hugo Pimenta (5 buts) et Toke Schröder (5 buts), auteur de trois réalisations consécutives, pour faire décoller leur équipe. Cherbourg a pris l’eau et la messe était dite. Les Sélestadiens ont exulté au coup de sifflet final (36-30) pour fêter symboliquement leur promotion. Autrement dit, la 23eme saison à venir du club dans l’élite. Presque ému aux larmes à l’issue de ce succès, Christophe Viennet a pris conscience du travail réalisé par ses joueurs, qui ont surpris match après match dans cette phase finale. « On a fait un truc de dingue. Plus personne ne croyait en nous en novembre mais on s’est battu car on croyait en notre fraicheur. Le bonheur est énorme. L’aventure humaine qu’on vient de partager avec le staff, avec les joueurs, c’est ce qui fait le sport », a rapporté l'entraineur.