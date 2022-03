Après avoir dominé la République Tchèque et l'Ukraine, l'équipe de France féminine de handball se déplaçait ce jeudi en Croatie, à Koprivnica plus précisément, dans le cadre de la 3eme journée des Qualifications à l'Euro 2022. Un rendez-vous studieusement préparé par Olivier Krumbholz et sa troupe. Menées après l'ouverture du score, les Bleues ont rapidement égalisé et n'ont par la suite plus jamais été devancées au tableau d'affichage. Le coup d'accélérateur imposé en fin de première période octroyant aux visiteuses une avance de 8-12 à la pause leur a offert le confort de gérer plutôt tranquillement leurs efforts au retour des vestiaires.

FIN DU MATCH 🇭🇷. 19 - 21 🇫🇷

Les BLEUES s'imposent face à la Croatie et font le plein de confiance avant de recevoir à nouveau les Croates dimanche soir à Toulouse ! 💙🤍❤️#BleuetFier pic.twitter.com/j2oUWg76Uw

— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) March 3, 2022





Un relâchement qui a bien failli coûter cher car les Croates n'ont jamais rien lâché dans cette rencontre globalement terne, marquée par les nombreuses imprécisions et maladresses de part et d'autre. Dans ce contexte particulier, la gardienne de but Laura Glauser a bien rempli son rôle de dernier rempart, sauvant les Françaises à plusieurs reprises d'une déconvenue. Dans ce marasme, Déborah Lassource a inscrit deux buts importants en fin de rencontre pour finalement sceller la marque à 19-21. Au bénéfice de ce 3eme succès en autant de rencontres dans le groupe 4, les Bleues caracolent seules en tête. Ce dimanche au Palais des Sports André-Brouat de Toulouse, la qualification sera définitivement entérinée en cas de récidive face à cette sélection croate.



HANDBALL - EURO 2022 (F) / QUALIFICATIONS

Groupe 4 - 2eme journée - Jeudi 3 mars 2022

Croatie - France : 19-21



Classement du Groupe 4

1- France 6 points

2- Ukraine 2

3- Croatie 2

4- République tchèque 0



Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale du championnat d’Europe, du 4 au 22 novembre 2022 en Slovénie, en Macédoine du Nord et au Monténégro.