Déjà qualifiées pour le tour principal, les championnes olympiques se sont assuré la première place du groupe C et sont donc en bonne voie pour se qualifier pour le dernier carré. Les Bleues sont redescendues sur terre après avoir plané au-dessus de la Roumanie (35-21). Cette fois, la rencontre a été accrochée (jusqu'à 22-22), mais l'essentiel est assuré. Les vice-championnes d'Europe et du monde emportent le plein de points au tour principal (4) et un avantage à la différence de buts particulière face aux Néerlandaises. Les deux premières équipes de chaque groupe du tour principal accédant aux demi-finales, un sans faute pour commencer est toujours préférable. Comme en 2020 quand elles ne s'étaient inclinées qu'en finale face aux Norvégiennes.

Parmi les équipes reversées dans le groupe des Bleues, il faudra se méfier des Monténégrines, en apesanteur lors de leur premier tour à domicile à Podgorica. Les tifos de leur bouillant public pourraient faire le déplacement à Skopje, distante de seulement 330 kilomètres, dimanche pour le prochain match. Plus encore que les deux premiers succès contre la Macédoine du Nord (24-14) et la Roumanie, celui-ci porte la signature de Cléopâtre Darleux (45% de tirs stoppés). Ses onze parades à la mi-match sont à comparer aux six de son homologue néerlandaise. Ses trois arrêts d'emblée, dont un pastis face à Kelly Dulfer dès la 2e minute, avaient donné le ton.