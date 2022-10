Les Bleus terminent bien l’année. 24 ans après leur dernière confrontation face à l’Italie, les joueurs de Guillaume Gille n’ont pas manqué la marche sur le parquet de Pescara. Après le succès facile face à la Lettonie ce jeudi, l’équipe de France masculine de handball a signé un deuxième succès dans le cadre des qualifications pour le championnat d’Europe 2024. Mais tout n’a pas été parfait pour les champions olympiques en titre. Face à une équipe italienne survoltée devant son public, l’entame de match n’a pas été évidente. Si Nedim Remili (4 buts sur 8 tirs) et Hugo Descat (2 buts sur 4 tirs) ont donné le ton, l’attaque tricolore a ensuite perdu le fil avec un peu plus de trois minutes sans le moindre but inscrit. La Squadra Azzurra n’a pas été en reste avec un 4-0 emmené par Andrea Parisini (7 buts sur 7 tirs) qui leur a donné trois longueurs d’avance. Vincent Gérard (6 arrêts à 35% d’efficacité) a alors trouvé des solutions et permis à Timothey N’Guessan (6 buts sur 8 tirs) de remettre les Bleus sur le droit chemin. Les Italiens ont alors tenu tête aux Bleus jusqu’au quart d’heure de jeu… avant de sombrer.

FIN DU MATCH 🇮🇹 29 - 40 🇫🇷

C'est terminé, les BLEUS s'imposent face à l'Italie ! #BleuetFier pic.twitter.com/HDYmac1kCb



Les Bleus accrochés puis en mode rouleau compresseur

Un 7-0 en six minutes a permis aux coéquipiers de Nikola Karabatic (2 buts sur 2 tirs) de s’envoler au tableau d’affichage et de retrouver les vestiaires avec six longueurs d’avance. Une fin de premier acte qui a été marquée par un terrain dont la surface a eu tendance à se décoller, entrainant d’interminables arrêts de jeu. Dylan Nahi (2 buts sur 3 tirs) et Nicolas Tournat (7 buts sur 8 tirs) ont donné le ton de la deuxième période, qui a vu les Bleus maintenir l’Italie sous pression. L’écart a alors oscillé entre sept et huit longueurs. Le banc italien a décidé de lancer le très jeune Tommaso de Angelis, âgé de seulement 17 ans, qui s’est signalé avec deux buts coup sur coup face à Rémi Desbonnet. Cela a piqué à vif les Bleus, qui ont répliqué avec un 4-0 pour dépasser la barre des dix longueurs d’avance avec un peu moins d’un quart d’heure à jouer. Faisant tourner son effectif et l’écart étant important, Guillaume Gille a pu donner du temps de jeu à tout son effectif en cette fin de dernier match de l’année 2022. Les Bleus s’imposent au final de onze buts (29-40) et rejoignent la Pologne, victorieuse en Lettonie (19-37) en tête du Groupe 8.