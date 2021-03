Transferts : Pineau va retourner à Krim

Allison Pineau fait de nouveau parler d'elle dans la rubrique Transferts. En effet, cet été et un an après l'avoir rejoint, l'internationale française va quitter son club actuel, à savoir Puducnost au Monténégro, et retourner au sein d'une formation qu'elle connaît bien, à savoir Krim Mercator. C'est ce dernier qui a confirmé l'information ce mercredi midi. La demi-centre a déjà joué dans ce club slovène, durant quelques mois, il y a plusieurs années de cela. C'est plus précisément entre les mois d'octobre 2014 et de février 2015 que la principale intéressée avait alors porté les couleurs de ce club. Alors que cette aventure n'avait duré que quatre petits mois, la Française avait ensuite décidé de rentrer dans l'Hexagone, en prenant la direction de Nîmes. Sacrée meilleure joueuse du monde en 2009, la demi-centre retrouvera une compatriote du côté de Krim, en la personne de Océane Sercien-Ugolin, arrière droite internationale française.

Mercato XXL pour Krim Mercator

Il y a quelques semaines à peine, cette dernière avait alors prolongé son contrat, et ce pour une saison supplémentaire. Le club de Krim Mercator a visiblement l'intention de monter une équipe plus que compétitive, d'après son Mercato. En effet, outre Pineau, la pivot serbe Dragan Cvijic, l'ailière droite croate Katarina Krpez Slezak ou bien encore la demi-centre slovène Tjasa Stanko ont également paraphé un bail. Aujourd'hui âgée de 32 ans, Pineau compte notamment à son palmarès un titre de championne du monde acquis en 2017 avec ses partenaires de l'équipe de France.