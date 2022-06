Transferts : Glauser quitte Györ

Clap de fin pour Laura Glauser. Le gardienne de but internationale française, qui compte un total de cent sélections, a décidé de ne pas aller au bout de son bail, qui courrait jusqu'en 2023 et de quitter le club hongrois de Györ. C'est pas plus tard que ce dimanche que la handballeuse, aujourd'hui âgée de 28 ans et arrivée au sein de ce club lors de l'été 2020, a ainsi disputé son tout dernier match avec sa future ex-formation. Glauser décide de partir, après avoir pourtant été désignée, tout bonnement, meilleure gardienne de la Ligue des Champions de handball féminin. Une compétition que le club de Györ n'a pas réussi à remporter, malgré une finale disputée, mais perdue, face à Kristiansand.

"Laura Glauser n'a pas été satisfaite du temps de jeu qu'elle a eu"

Dans le communiqué officialisant cette nouvelle, Anita Görbicz, ancienne gloire de ce même club mais aujourd'hui présidente de l'ETO, déclare ainsi notamment, à ce sujet : "Laura Glauser n'a pas été satisfaite du temps de jeu qu'elle a eu au cours des saisons précédentes, ce qui est peut-être naturel avec des noms comme Amandine Leynaud et Silje Solberg au même poste. Sa demande de départ a finalement été acceptée, et elle pourra changer de club en échange d'une indemnité de transfert." Dans ce même communiqué, Laura Glauser indique ainsi également : "Je quitte Györ le cœur lourd, car j'ai beaucoup reçu du club et des supporters. Je n'oublierai pas les victoires de cette saison, les nombreuses expériences partagées, mais j'ai senti qu'il était temps de chercher de nouveaux défis." Toujours est-il que son fameux prochain club pourrait bien se trouver en Roumanie, puisque, en effet, la principale intéressée est désormais annoncée du côté du CSM Bucarest. Ce lundi, Györ a également annoncé le départ d'une autre joueuse, à savoir Crina Pintea.