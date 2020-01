TQO : La France débutera par la Croatie

Quatre équipes pour deux places ! Tel sera l’enjeu du Tournoi de Qualification Olympique, auquel participera l’équipe de France masculine de handball les 17, 18 et 19 avril prochain à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy. Eliminés dès le tour préliminaire de l’Euro, alors que seule une victoire en finale leur aurait ouvert directement les portes des JO 2020 de Tokyo, les Bleus connaissent désormais leur programme. Ils débuteront le TQO à domicile par un match contre la Croatie, vice-championne d’Europe en titre, une équipe que la France avait battue (30-27) à l’Euro 2018, avant de voir les Croates prendre leur revanche au Mondial 2019 (23-20). Le 18 avril, les Français défieront la Tunisie, vice-championne d’Afrique, qu’ils n’ont plus affrontée depuis les JO 2016 (victoire 25-23). Enfin, la France défiera le Portugal, sa nouvelle bête noire, le dimanche 19 avril. Les Portugais, sixièmes de l’Euro et nation montante du continent, viennent de battre les Bleus 28-25 à l’Euro, et les avaient également battus 33-27 le 11 avril dernier en éliminatoires de l’Euro, avant de s’incliner 33-24 au retour en France trois jours plus tard.

Qui sera au Japon ?

À l’issue des six matchs, les deux meilleures équipes du TQO seront qualifiées. Une mission a priori à la portée de cette équipe de France masculine qui aura un nouveau sélectionneur, Guillaume Gille, à sa tête. Mais il ne faudra pas tomber dans le piège. A ce jour, le Japon (pays-hôte), le Danemark (champion du monde), l’Argentine (victorieuse des Jeux Panaméricains), le Bahreïn (vainqueur du TQO asiatique), l’Egypte (championne d’Afrique) et l’Espagne (championne d’Europe) sont qualifiées pour les JO de Toyko. En plus du TQO de Bercy, deux autres TQO se déroulent en Norvège (avec la Norvège, le Brésil, le Chili et la Corée du Sud) et en Allemagne (avec l’Allemagne, la Suède, la Slovénie et l’Algérie).