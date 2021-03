TQO (H) : Konan appelé en renfort

De vendredi à dimanche, l’équipe de France masculine de handball va jouer une partie de sa saison 2021, puisqu’elle devra terminer parmi les deux premiers de son groupe, composé de la Croatie, de la Tunisie et du Portugal, pour décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et les Bleus pourraient bien être privés de leur demi-centre nantais Aymeric Minne (23 ans) qui s’est blessé à la cheville droite lors d’un entraînement mardi soir avec les Bleus. Afin de pallier un éventuel forfait, le sélectionneur Guillaume Gille a fait appel à Karl Konan, qui a donc rejoint la « bulle » de Montpellier. L’arrière gauche d’Aix, âgé de 25 ans, né en Côte d’Ivoire mais qui a choisi l’équipe de France, pourrait ainsi connaître sa première sélection lors de ce TQO. Il avait préparé le Mondial 2021 avec les Bleus, mais n’avait pas participé à la compétition, que les Français ont terminée à la quatrième place.

Le temps tourne pour Minne

« Karl a naturellement effectué tous les tests PCR depuis son arrivée vendredi dernier à la Maison du handball. Il a rejoint son domicile hier (mardi) et il s’est à nouveau soumis à un test PCR ce matin. Ce soir, à Montpellier, au même titre que les 20 autres joueurs, il fera un nouveau test PCR et sera soumis à l’isolement jusqu’à la communication du résultat, jeudi matin. Nous n’avons pas perdu espoir de faire jouer Aymeric mais le temps qui passe ne tourne pas en notre faveur. Il ne s’agit pas d’une grosse entorse et on s’autorise 24h supplémentaires pour se battre contre les phénomènes inflammatoires », explique le médecin des Bleus Pierre Sébastien sur le site de la Fédération française de handball. Les Bleus affronteront la Croatie vendredi, la Tunisie samedi et le Portugal dimanche. Chaque match se déroulera à Montpellier (à huis clos) à 21h00.