TQO (H) : Guillaume Gille réduit sa liste à 24 joueurs

Une préparation en deux temps pour les Bleus

HANDBALL / TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE (H)

Le groupe sélectionné par Guillaume Gille

Les Bleus entrent dans le vif du sujet. Après un Mondial 2021 au bilan globalement positif malgré la quatrième place finale, les joueurs de Guillaume Gille vont jouer leur avenir olympique sur trois matchs en trois jours, à Montpellier du 12 au 14 mars. En vue de ces rencontres face à la Croatie, la Tunisie puis le Portugal, le staff de l’équipe de France avait, dans un premier temps, communiqué une liste de 35 joueurs à la Fédération Internationale de handball. Alors que la préparation débutera dès le 5 mars à la Maison du Handball, à Créteil, Guillaume Gille a réduit ce jeudi son groupe à 24 noms. Si la majeure partie de cette liste est formée de joueurs qui ont fait le déplacement en Egypte en janvier dernier, l’arrière gauche d’Aix Karl Konan, le demi-centre de Nantes Aymeric Minne et son coéquipier pivot Dragan Pechmalbec font leur entrée dans le groupe en vue de ce TQO.Une continuité qui va dans le sens du projet mis en place par Guillaume Gille ces derniers mois, avec le retour des joueurs qui ont été touché à l’occasion ou en marge du Mondial 2021. « Je suis aussi ravi de pouvoir compter sur des joueurs sortis ou touchés pendant le Mondial et qui ont retrouvé les terrains, a confié Guillaume Gille dans un communiqué que la Fédération Française de handball. Je pense à Luka Karabatic, à Elohim Prandi qui nous avait quittés au milieu de la préparation, à Dika Mem sorti du Mondial un peu touché à la cheville, aussi à Romain Lagarde qui a retrouvé les terrains. J’ai également une pensée pour Wesley Pardin qui a été opéré. » Mais, à l’image de la préparation du Mondial, celle du TQO se fera en plusieurs étapes avec 18 joueurs qui rallieront Créteil dès le 5 mars puis les six derniers, qui n’évoluent pas en France, le 8 mars. « Nous souhaitons préparer nos trois matches avec un groupe resserré mais en capacité de répondre à tout aléa pendant la compétition. C’est l’occasion pour nous de remercier la LNH et les présidents des clubs qui ont souhaité aussi accompagner cet objectif essentiel pour l’équipe de France en ne programmant aucun match de report sur le week-end précédant le TQO. » Une préparation aussi optimale que possible en vue des trois matchs, avec deux billets pour Tokyo en jeu sur le parquet montpelliérain.A Montpellier du 12 au 14 mars 2021Rémi Desbonnet (Nîmes), Yann Genty (PSG), Vincent Gérard (PSG)Hugo Descat (Montpellier), Michaël Guigou (Nîmes)Jean-Jacques Acquevillo (Nîmes), Karl Konan (Aix), Elohim Prandi (PSG), Romain Lagarde (Rhein-Neckar Löwen/ALL), Timothey N’Guessan (FC Barcelone/ESP)Nicolas Claire (Aix), Aymeric Minne (Nantes), Kentin Mahé (Veszprém/HUN)Luka Karabatic (PSG), Dragan Pechmalbec (Nantes), Ludovic Fabregas (FC Barcelone/ESP)Adrien Dipanda (Saint-Raphaël), Nedim Remili (PSG), Melvyn Richardson (Montpellier), Dika Mem (FC Barcelone)Luc Abalo (Elverum/NOR), Valentin Porte (Montpellier), Yanis Lenne (Montpellier)