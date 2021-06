Proligue : Un championnat à seize clubs dès la saison prochaine

Le handball professionnel français est toujours à la recherche de solutions pour limiter les conséquences de la crise. Alors que la Ligue Nationale de handball (LNH) a fait passer la Lidl Starligue de quatorze à seize clubs cette saison et qu’un nouvel élargissement à 18 clubs a longtemps été évoqué dans les arcanes de l’institution, c’est la Proligue qui va voir son format évoluer dès la saison prochaine. 48 heures après le sacre de Saran aux dépens de Nancy sur le parquet de la Maison du Handball, l’Assemblée Générale de la LNH a validé le passage de la deuxième division professionnelle masculine de quatorze à seize clubs. Une décision justifiée par la ligue par le besoin de « poursuivre la structuration d’un championnat qui gagne en visibilité et en attractivité, et pour tenir compte d’une saison durant laquelle certains clubs ont été durement pénalisés par la crise sanitaire ».

Un cahier des charges plus strict

Cet élargissement de la Proligue passera par l’annulation des relégations vers la Nationale 1 qui auraient dû avoir lieu en vue de la saison prochaine. Respectivement treizième et quatorzième du classement, Sarrebourg et Angers vont ainsi conserver leur place quand Saran et Nancy seront remplacé par Tremblay, déjà assuré d’être relégué, et un deuxième club de Lidl Starligue. Mais cette décision n’est pas sans conditions. En effet, le Comité Directeur de la LNH a obtenu que les clubs évoluant en Proligue aient l’obligation de respecter « un seuil minimum de ressources de 950 000 euros », mais également « une affectation de 12% du budget à des actions structurantes » mais également « l’homologation de 10 contrats minimum de joueurs professionnels ». Dans un communiqué, la LNH assure que « ces différentes mesures offrent à la Proligue des perspectives de développement prometteuses ». Les clubs vont désormais devoir se mettre au diapason pour éviter de mauvaises surprises.