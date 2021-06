Proligue (Finale) : Vainqueur de Nancy, Saran est sacré pour la deuxième fois

Après 2016, les Septors ajoutent un deuxième titre de champion de Proligue à leur palmarès. Au lendemain de leur succès en demi-finale face à Cherbourg, qui leur a permis de s’assurer la montée en Lidl Starligue, les joueurs de Saran ont conclu leur saison de Proligue par un succès en finale face à Nancy, au cœur de la Maison du Handball, à Créteil. Si les deux équipes ont démarré le match sans se distinguer, ce sont les Nancéiens qui ont frappé les premiers. Grâce notamment à Kosta Savic (3 buts sur 5 tirs), le GNHB a pris deux longueurs d’avance au bout de dix minutes de jeu. Un avantage que les Lorrains ont su défendre jusqu’à la mi-temps avec Danijel Vukicevic (1 but sur 3 tirs) qui leur a même offert deux buts d’avance à 59 secondes de la pause. Toutefois, l’ascendant pris par les coéquipiers de Pierre Marche (6 buts sur 6 tirs) n’aura pas résisté très longtemps à la pause.

Saran a su aller chercher le titre

En effet, au retour sur le parquet, Saran a haussé le ton et les coéquipiers de Macira Sacko (5 buts sur 7 tirs) sont revenus à hauteur après seulement six minutes de jeu en deuxième période avant de placer un grand coup d’accélérateur à un quart d’heure de la fin de cette finale. Sous l’impulsion de Théo Avelange Demouge (9 buts sur 11 tirs), le club de la proche banlieue d’Orléans ont signé un 5-1 qui leur a offert une avance de quatre longueurs avec treize minutes encore à jouer. Les Nancéiens ont alors mis toutes leurs forces dans la bataille pour inverser la tendance d’une finale qu’ils avaient su bien aborder. Toutefois, les joueurs du Loiret étaient en total maîtrise dans ces dernières minutes et s’imposent au final de cinq longueurs (36-31). C’est donc sur un titre de champion de France de Proligue que Saran va retrouver l’élite du handball professionnel français, aux côtés de Nancy.



HANDBALL - PROLIGUES / FINALES

Les 5 et 6 juin 2021 à la Maison du Handball de Créteil



Finale - Dimanche 6 juin 2021

Saran - Nancy : 36-31



Demi-finales - Samedi 5 juin 2021

Saran - Cherbourg : 31-28

Pontault-Combault - Nancy : 25-26



> Les deux finalistes sont promus la saison prochaine