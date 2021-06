Proligue (Demi-finales) : Montée dans l'élite assurée pour Saran et Nancy

Saran et Nancy ont atteint leur objectif. Alors que Tremblay est déjà assuré de redescendre en Proligue la saison prochaine et que l’incertitude est présente dans la course au maintien en Lidl Starligue, les demi-finales de Proligue disputées ce samedi à la Maison du Handball, à Créteil, ont permis de distribuer les deux billets pour l’élite du handball professionnel français. La première rencontre a vu Saran creuser très tôt l’écart face à Cherbourg, avec une avance de quatre buts après douze minutes de jeu. Ce à quoi les coéquipiers de John Nkonda (8 buts sur 11 tirs) ont répondu avec un 5-0 pour repasser devant. Saran a toutefois terminé fort le premier acte pour compter deux longueurs d’avance à la pause. Toutefois, les Normands n’ont rien lâché pour revenir une nouvelle fois à hauteur avec un quart d’heure à jouer. C’est finalement à l’entame des cinq dernières minutes que les coéquipiers de Théo Avelange Demouge (11 buts sur 12 tirs) ont fait la différence avec trois buts consécutifs pour se détacher irrémédiablement. Saran domine Cherbourg de trois buts (31-28) et jouera donc le titre ce dimanche.

Nancy de retour dans l’élite 20 ans après

Lors de cette finale, Saran devra affronter Nancy. Les Lorrains ont, en effet, pris le meilleur sur Pontault-Combault pour s’assurer de son retour dans l’élite du handball, 20 ans après sa relégation. Une demi-finale qui a été bien mieux abordée par les Franciliens qui ont pris trois longueurs d’avance au quart d’heure de jeu sous l’impulsion de Dmytro Gunko (7 buts sur 10 tirs). Un avantage que le PCHB a patiemment fait fructifier tout au long de la première mi-temps, conclue avec une marge de trois buts. Mais les Nancéiens sont revenus sur le parquet de la Maison du Handball avec un tout autre état d’esprit. En effet, grâce notamment à Maxime Ogando (7 buts sur 8 tirs), le GNHB a fait son retard au bout de seulement neuf minutes. Pas inquiété, Pontault-Combault a alors repris la main mais, quoi qu’il arrive, le club de Lorraine a toujours fait son retard, abordant les quatre dernières minutes à égalité. Plus efficace en attaque, Nancy a su avoir le dernier mot pour un succès d’un petit but (25-26) mais l’essentiel est ailleurs. Le GNHB va bien faire son retour dans l’élite la saison prochaine, et pourrait le faire avec un titre en prime.



HANDBALL - PROLIGUES / FINALES

Les 5 et 6 juin 2021 à la Maison du Handball de Créteil



Demi-finales - Samedi 5 juin 2021

Saran - Cherbourg : 31-28

Pontault-Combault - Nancy : 25-26



Finale - Dimanche 6 juin 2021

14h30 : Saran - Nancy



> Les deux finalistes sont promus la saison prochaine