Préparation Euro 2022 (F) : Deuxième succès pour les Bleues face à l'Allemagne

Les Bleus ont tremblé avant de s’imposer

La tournée des Bleues face à l’Allemagne est une réussite. Déjà victorieuses ce vendredi à Metz, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont récidivé ce dimanche à Nancy. Un match que les Allemandes ont mieux démarré grâce à Mia Zschocke (1 but sur 1 tir) et Julia Maidhof (3 buts sur 5 tirs), qui sont allées tromper Laura Glauser (3 arrêts à 18% d’efficacité). Toutefois, Chloé Valentini (3 buts sur 3 tirs) a pris les choses en main pour ramener l’équipe de France. C’est toutefois au quart d’heure de jeu que Pauletta Foppa (2 buts sur 5 tirs), Océane Sercien-Ugolin (1 but sur 2 tirs), Alicia Toublanc (5 buts sur 5 tirs) puis Lucie Granier (3 buts sur 3 tirs) ont infligé un 4-0 en un peu plus de trois minutes et permis aux Bleues de se détacher au tableau d’affichage. L’écart entre les deux formations a alors oscillé entre trois et quatre longueurs mais Béatrice Edwige (2 buts sur 2 tirs) a permis à l’équipe de France de retrouver son vestiaire avec une marge de cinq unités. Toutefois, si la première période a été très aboutie, la deuxième n’a pas été du même acabit.Sous l’impulsion de Xenia Smits (2 buts sur 3 tirs) mais également grâce aux interventions dans le but de Katharina Filter (6 arrêts à 32% d’efficacité), l’Allemagne a progressivement réduit l’écart pour égaliser à 18 minutes du terme de la rencontre. Emily Bolk (8 buts sur 11 tirs) et Johanna Stockschlader (2 buts sur 2 tirs) ont ensuite conclu un 5-0 pour permettre à la Nationalmannschaft de repasser devant au tableau d’affichage avec deux longueurs d’avance. Oriane Ondono (2 buts sur 4 tirs) est sortie du banc pour relancer les Bleues qui ont toutefois couru derrière au score jusqu’aux cinq dernières minutes. Un 3-0 conclu par Alicia Toublanc a remis l’équipe de France dans le sens de la marche mais sans que la différence soit faite. Une réalisation de Laura Flippes (2 buts sur 3 tirs) et un dernière arrêt de Floriane André (4 arrêts à 21% d’efficacité) offrent une courte victoire aux Bleues (30-29), qui font le plein de confiance en vue de l’Euro 2022. Une préparation qui s’achèvera à la fin du mois à Cesson-Rennes puis Nantes avec deux matchs face à la Pologne avant de rallier la Macédoine du Nord pour entamer le tournoi continental.