Pays-Bas (F) : Mayonnade quitte ses fonctions de sélectionneur

Manu stopt als bondscoach van ons team. Bedankt voor de fijne samenwerking, we zijn trots op wat we samen hebben bereikt🥇🧡

Mayonnade voulait continuer jusqu’à Paris 2024

Après deux ans et demi à porter deux casquettes, celles d’entraineur de Metz et de sélectionneur des Pays-Bas, Emmanuel Mayonnade n’en a plus qu’une. La Fédération Néerlandaise de handball (NHV) a annoncé ce samedi qu’elle n’a pas trouvé d’accord avec le technicien français pour lui faire signer un nouveau contrat. « Après les Jeux Olympiques de Tokyo, une évaluation approfondie a été réalisée avec les différentes parties prenantes. Cela a conduit la NHV et Emmanuel Mayonnade à mettre fin à leur coopération. La NHV se réjouit d'une coopération réussie et agréable et remercie Emmanuel Mayonnade pour sa contribution au handball néerlandais », déclare la fédération dans son communiqué. Ainsi, une page riche en succès se tourne pour les Pays-Bas. Emmanuel Mayonnade a rapporté à la sélection batave le seul titre de son histoire en 2019, à l’occasion du Mondial organisé au Japon. S’en sont suivies une sixième place à l’Euro 2020 et une élimination des plus décevantes en quarts de finale des JO de Tokyo 2020 cet été face à la France (32-22).Pour Le Républicain Lorrain, l’homme de 38 ans a donné les raisons de son départ. « On me proposait un contrat de quatre mois… Je n’avais pas de réelles perspectives d’avenir. J’aurais aimé que la mission soit plus longue, éventuellement partir sur un nouveau cycle jusqu’aux JO de Paris en 2024, si tant est qu’on s’y qualifie », a-t-il révélé. « Monique Tijsterman assurera l'intérim jusqu'au championnat du monde (2-19 décembre) », ajoute la Fédération Néerlandaise. De son coté, Emmanuel Mayonnade peut désormais se concentrer exclusivement sur la saison du Metz Handball. Ses joueuses ont débuté ce nouvel exercice de Ligue Butagaz Energie par un large succès sur Besançon (33-24) et affronteront ce dimanche le CSKA Moscou pour leur entrée en lice en Ligue des Champions.