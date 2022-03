Nice : Dinart quitte son poste de manager général

L’aventure de Didier Dinart en tant que manager général de Nice n’aura duré que six mois. L’ancien joueur et sélectionneur de l’équipe de France annonce en effet auprès de L’Equipe qu’il quitte son poste. « Quand j'ai été approché par Nice en mars 2021, il y avait un projet de développement sur le moyen, long terme. Mais douze mois plus tard, force est de constater que les conditions ne sont pas réunies pour la mise en action de ce projet pour le moment », explique l’ancien pivot, âgé de 45 ans. Nice occupe actuellement la quatrième place du classement de Proligue à huit journées de la fin de la saison régulière, avec onze victoires, quatre nuls et sept défaites, et jouerait les quarts de finale des play-offs contre Tremblay si la saison s’arrêtait là. Des résultats plus que corrects pour le club azuréen, monté en deuxième division en 2017.

Un club et/ou une sélection pour Dinart ?

Didier Dinart avait signé un contrat de trois ans avec Nice, puis était également devenu sélectionneur de l'équipe d'Arabie Saoudite pendant quelques semaines, le temps de décrocher une médaille de bronze au championnat d'Asie en janvier dernier et de qualifier la sélection pour le championnat du monde 2023. Selon L'Equipe, le Guadeloupéen souhaiterait se rapprocher du terrain et rejoindre un club européen ou une sélection nationale, voire les deux en même temps. Depuis sa retraite de joueur en 2013 sous le maillot du PSG, Didier Dinart est devenu entraîneur-adjoint de l'équipe de France entre 2013 et 2016 auprès de Claude Onesta, puis a pris la tête des Bleus de 2016 à 2020, avant de devoir céder son poste à son adjoint, Guillaume Gille, après un Euro 2020 complètement raté (14eme). Mais si l'aventure s'est mal terminée, elle avait bien débuté, avec une médaille d'or au Mondial 2017 à domicile, puis une médaille de bronze à l'Euro 2018 et au Mondial 2019.