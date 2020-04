Metz et Brest au Final Four, et après ?

Où en est-on ?



La situation est globalement aussi floue que chez les garçons : si l'idée d'un Final Four a également été entérinée pour la saison prochaine, les quarts de finale n'ont pas encore été officiellement annulés. Le dernier carré demeure prévu à Budapest début septembre, les 5 et 6. Si la tendance des garçons venait à être suivie, c'est-à-dire la qualification des deux meilleures équipes de chaque groupe du tour principal, Metz et Brest seraient tous les deux invités au bal avec Györ et Esbjerg. Le favori Rostov, troisième à la dernière minute, serait le dindon de la farce.« C'est clairement la plus belle saison du handball féminin français en Ligue des Champions, selon Amélie Goudjo. On pensait que Metz allait avoir un petit moment de flottement à cause des blessures, elles étaient au bord du précipice fin janvier et elles ont répondu complètement présent, malgré un groupe hyper relevé en deuxième phase. » Un nul à domicile face à Esbjerg (31-31), une victoire contre Bucarest (28-26) et surtout ces deux succès contre Rostov (23-20 puis 24-29), les Lorraines n'ont pas chômé « malgré le départ de Béatrice Edwige, qui a pourtant affaibli la défense ». La Française est partie rejoindre sa compatriote Amandine Leynaud, au club depuis deux ans.Les Bretonnes, elles, ont hérité d'un groupe plus abordable. Mais la double confrontation contre l'ogre Györ, triple champion d'Europe en titre, a prouvé le nouveau statut de Brest, avec une défaite d'un petit but à domicile (28-29) et un nul en Hongrie (27-27) qui aurait dû se transformer en victoire sans un arbitrage très litigieux. « Après deux premières années européennes pas super, voilà un parcours étincelant », poursuit Amélie Goudjo, rappelant aussi ce succès à Buducnost (32-35) pour lancer l'aventure en première phase, « là où quasiment personne ne gagne ».Comme pour ces messieurs, les perspectives s'annoncent différentes selon les équipes en cas de tenue d'un Final Four la saison prochaine, donc avec des effectifs impactés par les transferts. A priori, c'est surtout Metz qui devrait en pâtir. « Quasiment toute l'ossature s'en va, après avoir tenu quatre ans, rappelle notre vice-championne du monde 2009 et 2011. Gräce Zaadi, la maître à jouer, part à Rostov, Marion Maubon s'en va à Nantes, Laura Flippes à Paris, Xenia Smits - la meilleure joueuse de l'an dernier - retourne en Allemagne, Laura Glauser va à Györ... » C'est ce qu'on peut appeler une saignée, même si pour ces deux dernières, les Messines ont su s'en sortir en dépit de leurs blessures.C'est totalement l'inverse à Brest (ainsi qu'à Györ et Esbjerg), qui va stabiliser son effectif après d'incessants roulements ces dernières années. « Il y aura deux arrivées majeures, Laurène Catani en provenance de Toulon et Djurdjina Jaukovic, un des plus gros bras du monde. Sinon, tout le monde est content, donc tout le monde reste. » Dernière parole de sage : « Je l'ai vécu aussi, parfois d'une année sur l'autre, même avec la même ossature, ça n'a plus rien à voir. La dynamique des cycles... La mayonnaise peut très bien prendre à Metz. En 2016, Bucarest a gagné en total outsider, et l'an dernier Metz s'est cassé la figure au Final Four... » La suite au(x) prochain(s) épisode(s).