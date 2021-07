Liqui Moly Starligue : Le calendrier de la saison est connu !

Le premier choc entre Paris et Montpellier aura lieu fin octobre



— Ligue Nationale de Handball (@LNHofficiel) July 13, 2021

La Ligue nationale de handball (LNH) a dévoilé ce mardi le calendrier de la saison de Liqui Moly Starligue, le nouveau nom du Championnat de France suite à l'arrivée d'un nouveau namer Liqui Moly pour remplacer le précédent Lidl.Nantes, quant à lui, se déplacera sur le parquet de Cesson-Rennes, tandis que Nîmes recevra Saran dans le Gard et qu'un premier choc mettra aux prises Toulouse à Chambéry dans la Ville Rose. Limoges, le promu de la saison dernière mais qui s'est offert le droit de rester parmi l'élite, se rendra à Aix-en-Provence. Nancy, qui évoluera pour la première fois de son histoire à ce niveau, fera, lui, ses grands débuts à Chartres.Un mois plus tard, aura lieu le très attendu Classique entre Parisiens et Montpelliérains (7eme journée), avec un acte 1 dans l'Hérault.(15eme journée). En janvier, se déroulera en effet en Hongrie et en Slovaquie le Championnat d'Europe 2022 (13 au 30 janvier). La France, sortie dès le premier tour il y a un an, tentera de grimper de nouveau sur le toit continental.