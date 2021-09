Ligue européenne : Toulouse au deuxième tour préliminaire

𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑰𝑹𝑬 𝑬𝑻 𝑸𝑼𝑨𝑳𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵 🔵⚪

Succès 39/37 face à la belle équipe de ALPLA HC Hard 💪

Plus qu'une marche à gravir pour se qualifier pour la phase de poule 👍

Prochain rdv au Palais, samedi prochain

Vos places ici👉👉 https://t.co/px4m4vAkfx pic.twitter.com/4hYzY4ADrZ

— FENIX Toulouse Handball (@FENIX_HB) September 4, 2021

Toulouse au deuxième tour avec Aix et Nîmes

Les marqueurs toulousains :

Toulouse poursuit son aventure européenne ! Contraint d'entrer en lice dès le premier tour préliminaire de la Ligue européenne après avoir terminé sixième de la dernière saison de Lidl Starligue, le Fénix a aisément franchi ce tour face à Hard, le champion d'Autriche. Après s'être imposés 27-23 à l'extérieur, les Toulousains l'ont emporté 39-32 à domicile et rallient donc le deuxième tour. Les Haut-Garonnais ont été menés 2-0 après trois minutes de jeu, mais ils ont ensuite pris la mesure de leurs adversaires, en menant 3-2 après cinq minutes, puis 9-7 au quart d'heure de jeu et 18-15 à la mi-temps.avant de gérer tranquillement la fin de match. Les Autrichiens sont revenus à -4 (36-32) à la 57eme, mais l'affaire était déjà entendue. Nemanja Ilic termine meilleur buteur du Fénix, avec 6 buts en 7 tirs, alors que Jef Lettens a réussi 6 arrêts.Toulouse disputera le deuxième tour, dont le tirage au sort aura lieu mardi, les 21 et 28 septembre, et deux autres clubs français feront leur entrée en lice à ce niveau de la compétition : Aix et Nîmes, qui ont terminé quatrième tour et cinquième de Starligue la saison passéeRappelons que la saison passée, pour la première édition de la compétition, Montpellier est le club français qui était allé le plus loin. Le MHB avait disputé les quarts de finale, s'inclinant contre Berlin, futur finaliste malheureux face à Magdebourg.Ilic (6), Feuchtmann Perez (5), Chelle (4), Borzas (4), Abdi (4), Wagner (3), Jarry (3), Kempf (3), Balenciaga Azcue (2), Vieira (2), Gilbert (1), Pettersson (1)