Ligue Européenne : Pas de report pour Aix qui jouera sa qualification sur un match

Aix résigné à tout jouer sur un seul match

Aix n’a pas obtenu gain de cause. Alors que deux cas positifs au coronavirus ont été détecté dans l’effectif du PAUC, le club provençal a demandé le report de son match aller du premier tour de qualification de la Ligue Européenne (ex-Coupe EHF) face à Irun programmé le 29 août prochain. Une demande justifiée par la nécessité de mettre les joueurs à l’isolement pendant dix jours, soit jusqu’à ce mercredi. Une situation qui a perturbé la préparation des joueurs. Or, via un message publié sur sa page Facebook officielle, le club désormais entraîné par Thierry Anti a annoncé ne pas avoir obtenu gain de cause. « Le report que nous avons sollicité auprès de l’EHF n’a pu être accepté par la Ligue Espagnole, Irun devant jouer son premier match de championnat le 2 septembre, la seule date ouverte sans inverser l’ordre des rencontres », annonce le PAUC.Face aux délais ne permettant pas à Aix d’être à son meilleur niveau dès ce week-end après quasiment deux semaines d’arrêt complet, le club aixois a accepté la proposition de l’EHF d’annuler le match aller et, au vu des circonstances, de jouer la qualification pour le deuxième tour sur le seul match retour à Irun le 6 septembre prochain. « La santé des joueurs étant primordiale et ne souhaitant pas mettre leur intégrité physique en danger après une telle coupure, à quelques jours seulement de ce choc européen, nous avons dû nous résigner à accepter de ne jouer que le match retour en Espagne », ajoute le PAUC dans sa communication. Un sort plus enviable que celui réservé à des clubs comme Valur, Haslum et Arendal qui, en raison de diverses restrictions de voyage, ont dû renoncer à participer à la Ligue Européenne, offrant la qualification à leurs adversaires.