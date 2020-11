Ligue européenne : Paris 92, Fleury et Nantes sont fixés

Créée cette saison afin de remplacer la Coupe de l'EHF, la phase de poules de la Ligue européenne débutera le 9 janvier prochain, et le tirage au sort de la phase de poules a été effectué ce jeudi. Trois clubs français étaient concernés par ce tirage : Paris 92, Nantes et Fleury. Le point commun entre les trois : ils joueront chacun un match contre une équipe russe. « Nous sommes tombées dans un groupe très relevé, a reconnu Raïssa Dapina, qui joue à Fleury. Il y a Siófok, qui a remporté l'EHF Cup la saison dernière, et qui était censé jouer la Ligue des Champions cette année. Ça va être très difficile de jouer cette formation hongroise, qui peut s'appuyer sur des joueuses très expérimentées. Et puis Braila et Kuban sont des équipes expérimentées, habituées à évoluer sur la scène européenne, et ça annonce de grosses confrontations. Nous allons devoir recharger les batteries pendant la trêve (due à l'Euro, ndlr), et nous préparer sérieusement, pour pouvoir tenir le gros rythme que nous allons avoir à la reprise. Ce n'est pas une période simple, mais c'est une belle expérience à vivre. Personnellement, c'est ma première coupe d'Europe, et je suis très contente de pouvoir disputer cette phase de groupes en European League. Nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition, mais c'est le discours de toutes les équipes qui se sont qualifiées pour ce tour principal. »

Les deux premiers iront en quarts

« Nous allons avoir de beaux déplacements, mais pour avoir joué à Astrakhanochka avec Metz en Ligue des Champions, je suis contente de ne pas avoir cette équipe dans notre poule, explique de son côté la Nantaise Marion Maubon. Je pense que notre groupe est plutôt homogène, et il n'y a pas une équipe qui sur le papier se démarque. Ça promet des rencontres engagées, et personnellement je suis assez contente de ce tirage. Nous avons nos chances, mais pour passer, il va falloir faire des gros matchs à chaque fois. Si nous avons ce sentiment, les autres l'ont aussi. J'ai déjà affronté Lublin il a quelques années avec l'UMBB. Je sais que c'est une belle équipe, et je suis vraiment heureuse d'avoir cette équipe dans notre poule, car ça va faire plaisir à Adrianna Placzek de rejouer dans son pays. Notre premier objectif était de nous qualifier pour cette phase de groupes, mais clairement ce n'est pas suffisant. Il va falloir aller chercher notre qualification en quarts de finale. Nous avons encore du chemin à parcourir, il va falloir profiter de ce mois de décembre pour nous remettre en forme physiquement, et parvenir à élever notre niveau de jeu. » Du côté de la Parisienne Alice Mazens, cette phase de poules sera un saut dans l'inconnu : « Je n'ai jamais joué contre les équipes de notre groupe, mais il y a un adversaire danois, comme au troisième tour, et l'expérience de Nadia Offendal, notre demi-centre, avait été précieuse dans la préparation de ce rendez-vous. Pour préparer Herning, nous allons pouvoir nous appuyer sur elle. Après il y a une équipe russe dans chaque groupe, et les déplacements en Russie ne sont jamais simples. Dans tous les cas, ce n'est jamais simple de jouer en Hongrie, ou en Russie, et il va falloir prendre des points à domicile. Il va falloir composer avec l'absence de Déborah (Lassource), qui est notre capitaine, et qui occupe une place très importante dans le groupe et sur le terrain. Nous avons un groupe homogène et je pense que toutes les équipes se valent. Nous allons jouer cette compétition à fond, et nous allons avoir un mois de janvier très intense avec des matchs tous les trois jours. Notre groupe est jeune, et de toute manière, cette expérience sera positive pour notre équipe, et va nous servir pour la suite. La jeunesse n'empêche pas l'ambition, et nous allons essayer de décrocher notre qualification en quart de finale. » La phase de poules se déroulera jusqu'au 21 février et les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale.



Groupe A : Herining-Ikast (DAN), Vaci NKSE (HON), Zvezda (RUS), Paris 92 (FRA)



Groupe B : Lada (RUS), Kastamonu Belediyesi GSK (TUR), Nantes (FRA) , MKS Peria Lublin (POL)



Groupe C : Minaur Baia Mare (ROU), Astrakhanochka (RUS), Storhamar (NOR), Thüringer (ALL)



Groupe D : Siofok (HUN), Dunarea Braila (ROU), Kuban (RUS), Fleury (FRA)