Ligue Européenne : Montpellier prend une légère option

Porte, comme un symbole...

HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / QUARTS DE FINALE

Le MHB prend une petite option. Bien sûr, le plus dur reste à faire pour Montpellier. Toutefois, avant de se déplacer en Allemagne dans une semaine sur le parquet du Fuchse Berlin, il était capital pour le MHB de prendre un ascendant psychologique ainsi qu'au niveau du tableau d'affichage en remportant ce match aller des quarts de finale, ce mardi dans l'Hérault.mais néanmoins très importante avant les retrouvailles entre les deux équipes. Pour obtenir ce petit matelas de trois buts qui pourrait faire la différence dans une semaine, le dauphin du PSG en Lidl Starligue a dû batailler mardi dans l'Hérault. A l'issue d'une première mi-temps davantage marquée par le manque d'adresse des tireurs et par les arrêts de gardiens que par l'efficacité offensives,Les Allemands, visiblement remontés par leur entraîneur à la pause, sont tout de suite revenus à hauteur, avant de passer devant pour l'une des premières fois de ce quart de finale aller. Richardson et Lucas Pellas notamment ont alors de nouveau enfilé le bleu de chauffe pour permettre à Montpellier et Yannis Lenne, lui aussi très bon, de reprendre les commandes, puis deux buts d'avance. Comme un symbole, au buzzer, Valentin Porte, meilleur buteur du MHB mardi avec 8 buts, en a ajouté un de plus et offert sur son dernier coup de poignet de la partie un succès plus large encore à son équipe avant de faire de nouveau face aux Berlinois dans une semaine. Avec trois buts d'avance au coup d'envoi et un moral gonflé à bloc.- Rhein-Neckar : 33-32- Wisla Plock : 30-27Kristianstad -: 28-34- Fuchse Berlin : 32-29