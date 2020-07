Ligue européenne : Montpellier devra jouer un tour préliminaire

Au revoir la Coupe de l’EHF, créée en 1981, bonjour la Ligue européenne ! La deuxième Coupe d’Europe (après la Ligue des Champions) sera rebaptisée à partir de 2020-21, et la Fédération européenne a dévoilé ce lundi la liste des équipes qui y participeront. Le PSG et Nantes disputant la Ligue des Champions, c’est le troisième du classement de Starligue (dont la saison a été arrêtée à huit journées de la fin en raison de la pandémie de coronavirus), Nîmes, qui est qualifié directement pour la Ligue européenne. Montpellier et Toulouse, qui ont terminé quatrième et cinquième du championnat de France, disputeront quant à eux le deuxième tour préliminaire, alors qu’Aix, qui a fini sixième, entrera en lice dès le premier tour préliminaire.

Fleury, Nantes er Paris 92 représenteront la France chez les femmes

Au total, douze équipes sont qualifiées directement et douze équipes les rejoindront en phase de poules à l’issue des deux tours préliminaires. A noter que quatre équipes ont décidé de renoncer à cette deuxième Coupe d’Europe en raison de la situation sanitaire et économique : Hanovre (Allemagne), Logroño La Rioja (Espagne), Gornik Zabrze et Gwardia Opole (Pologne). Du côté des femmes, aucun club français n’entre directement en phase de poules (seulement quatre équipes ont cet honneur), mais Fleury et Nantes joueront le troisième tour de qualification et Paris 92 le deuxième (rappelons que Metz et Brest disputeront la Ligue des Champions). Le tirage au sort des deux compétitions se déroulera le 28 juillet à Vienne. Cette saison, les rencontres européennes ne se dérouleront plus le week-end, mais en semaine, ce qui va causer de nombreux changement dans le calendrier de Starligue.