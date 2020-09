Ligue Européenne : Irun met déjà fin au parcours d'Aix

A peine entamée, la saison européenne d’Aix est déjà terminée ! En raison de cas de coronavirus dans son effectif, le club désormais entraîné par Thierry Anti a été contraint de jouer son premier Tour Préliminaire de la toute nouvelle Ligue Européenne sur un seul match sur le terrain du Bidasoa Irun. Une rencontre qui a mal démarré pour les Aixois, qui se sont retrouvés menés de trois buts au bout de quatre minutes. Les coéquipiers de William Accambray (7 buts sur 8 tirs) ont pu revenir à hauteur à la 12eme minute mais les Espagnols ont gardé le contrôle des opérations pour mener d’une longueur à la mi-temps. Aix a craqué en fin de match

L’entame du deuxième acte a été plus accrochée mais les coéquipiers de Julen Aguinagalde (2 buts sur 4 tirs) et Kauldi Odriozola (8 buts sur 10 tirs) n’ont pas lâché l’avantage au tableau d’affichage comptant jusqu’à cinq buts d’avance à 17 minutes du terme de la rencontre. C’est alors que Baptiste Bonnefond (3 buts sur 4 tirs) et Samuel Honrubia (2 buts sur 4 tirs) ont sonné la charge pour permettre au PAUC d’égaliser avec onze minutes à jouer. Après un temps mort, les joueurs d’Irun ont mis un nouveau coup d’accélérateur avec trois buts coup sur coup en moins de trois minutes pour asseoir leur domination et, au final, s’imposer de cinq longueurs (30-25). Le club d’Aix va désormais pouvoir se concentrer sur la seule Lidl Starligue cette saison. Si Nîmes est déjà assuré de voir la phase de groupes, Montpellier et Toulouse prendront part au deuxième Tour Préliminaire.