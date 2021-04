Ligue Européenne (H/Quarts de finale retour) : Les Füchse Berlin trop forts pour Montpellier

Montpellier ne sera pas invité au Final Four de la Ligue Européenne. En ballottage favorable face aux Füchse Berlin après le match aller remporté à René-Bougnol de trois longueurs, les joueurs de Patrice Canayer savaient que le plus dur était devant eux et, malheureusement pour eux, le club allemand a donné la pleine mesure de ses capacités. Dès la 7eme minute, les coéquipiers de Mijajlo Marsenic (4 buts sur 5 tirs) se sont mis en position de se qualifier avec trois buts d’avance. Si le MHB, emmené par Yannis Lenne (3 buts sur 5 tirs) a immédiatement réagi et recollé en deux minutes à peine, Dejan Milosavljev (11 arrêts à 32% d’efficacité) s’est alors mué en muraille dans le but du club berlinois. En un peu moins de neuf minutes, le gardien serbe n’a encaissé qu’un seul but quand Tim Matthes (6 buts sur 6 tirs) et ses coéquipiers ont inscrit sept réalisations pour prendre six longueurs d’avance. Vexés, les Héraultais ont profité des rares erreurs de leurs adversaires pour permettre à Julien Bos (2 buts sur 4 tirs) de réduire l’écart, Melvyn Richardson (2 buts sur 5 tirs) manquant la balle permettant au MHB de revenir à deux buts au buzzer.

Montpellier dominé de bout en bout

Au retour des vestiaires, Montpellier a poussé pour encore croire à la qualification, Valentin Porte (2 buts sur 4 tirs) puis Diego Simonet (2 buts sur 4 tirs) répondant à un impérial Hans Lindberg (12 buts sur 12 tirs). Mais cette entame de deuxième acte n’a été qu’une illusion. Les Füchse Berlin ont très rapidement repris leur domination là où elle s’était arrêtée. Profitant des parades de leur gardien, les Allemands ont marqué trois fois consécutivement pour prendre six longueurs d’avance. Les interventions de Kevin Bonnefoi (12 arrêts à 33% d’efficacité) ont été insuffisantes pour permettre au MHB de rester au contact d’une équipe certaine de ses forces et de ses qualités. Multipliant les fautes et les exclusions temporaires à l’entame du dernier quart d’heure, les Montpelliérains ont perdu le fil d’une rencontre qui leur a échappé. Au final, Montpellier s’incline de huit buts (31-23) et voit ses rêves de triomphe européen s’envoler. Les Füchse Berlin, pour leur part, seront bien présents au Final Four avec deux autres clubs allemands, Magdebourg et les Rhein-Neckar Löwen. Un plateau qui sera complété par les Polonais du Wisla Plock.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / QUARTS DE FINALE RETOUR

Mardi 20 avril 2021

Magdebourg - Kristianstad : 39-31 >>> Magdebourg qualifié (73-59)

Rhein-Neckar Löwen - Chekhovskie Medvedi : 37-27 >>> Rhein-Neckar Löwen qualifiés (69-60)

Füchse Berlin - Montpellier : 31-23 >>> Füchse Berlin qualifiés (60-55)

Wisla Plock - GOG : 31-26 >>> Wisla Plock qualifié (58-56)