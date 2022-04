Ligue européenne (H/Quart de finale aller) : Nantes a fini par craquer contre Magdebourg

Magdebourg s'est réveillé en seconde période

Au terme d'un match ultra-disputé, les Violets s'inclinent face à Magdeburg ce soir.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / QUARTS DE FINALE ALLER

Mardi 26 avril 2022

Nantes

Nantes n'a pas eu le dernier mot. Ce mardi soir, à l'occasion des quarts de finale aller de la Ligue européenne de handball masculin, le H, actuel deuxième du classement de son championnat national, s'est incliné, dans son antre, contre les tenants du titre allemands Magdebourg (25-28), actuels leaders du classement de leur championnat national.Les Violets, dont le dernier revers remontait au 13 mars dernier, ont remporté la première, eux qui sont même rentrés au vestiaire, avec une courte mais non moins précieuse avance de +2 (13-12). Jamais dans ce premier acte les Allemands n'ont réussi à mener, même si l'avance de leurs adversaires d'un soir n'a jamais été au-delà des +3.Mais, dès l'entame de la seconde période, à la faveur notamment d'un 3-0, Magdebourg a alors pris, pour la première fois, les choses en main (13-14). Ce second acte a été davantage équilibré, et à quelques minutes du terme de cette rencontre, alors que le score était de parité (25-25), les visiteurs ont récidivé avec un nouveau 3-0.En face, Valero Rivera Folch en a également marqué six, mais cela n'a donc pas suffi. Rien n'est toutefois encore perdu pour des Nantais qui devront impérativement réagir, le mardi 3 mai prochain, lors du quart de finale retour de cette Ligue européenne de handball masculin, sous peine de voir leur aventure européenne s'arrêter net.Thibaud Briet (2 buts), Rok Ovnicek (1 but), Valero Rivera Folch (6 buts), Dragan Pechmalbec (2 buts), Pedro Portela (3 buts), Aymeric Minne (5 buts), Théo Monar (3 buts), David Balaguer Romeu (3 buts).Schaffhouse -: 31-33- GOG : 32-27: 25-28- Velenje : 36-29>>> Les matchs retour auront lieu le mardi 3 mai 2022.