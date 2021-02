Ligue Européenne (H/J9) : Face au Dinamo Bucarest, Nîmes a évité le piège

Nîmes démarre bien sa semaine. Alors que l’USAM doit affronter dans un match en retard de la 2eme journée les Füchse Berlin dès ce mercredi, les joueurs de Franck Maurice ont pris le meilleur sur le Dinamo Bucarest dans un match qui n’a pas été simple. Si Mohamed Sanad (7 buts sur 9 tirs) a mis son équipe sur de bons rails, les Roumains ont su faire leur retard et recoller après cinq minutes de jeu. Un retour qui n’a toutefois pas inquiété les Nîmois qui ont serré le jeu en défense pour prendre quatre longueurs d’avance au quart d’heure de jeu. Mais, dans une fin de première mi-temps loin d’être assurée par les Gardois, les coéquipiers de Rome Antonio Diogo (7 buts sur 11 tirs) ont pu revenir à une longueur, l’écart à l’issue des 30 premières minutes. Au retour des vestiaires, le Dinamo Bucarest a accéléré et profitant de quatre tirs arrêtés par Saeid Heidarirad (9 arrêts à 20% d’efficacité), a pris l’avantage au score pour la première fois du match. Les Nîmois ont répondu par un 3-0 avec Jean-Jacques Acquevillo (7 buts sur 9 tirs) à la manœuvre pour repasser devant. Le match a alors tourné au chassé-croisé avec Nîmes qui n’a jamais eu plus d’un but d’avance jusqu’aux dix dernières minutes. Rémi Desbonnet (11 arrêts à 26% d’efficacité) a multiplié les parades en toute fin de match, permettant à son attaque de signer un 4-0 qui leur offre la victoire (32-29). Un succès qui leur permet de prendre très provisoirement la première place de leur groupe avec un point d’avance sur les Füchse Berlin, leur prochain adversaire qui a deux matchs en moins et d'assurer leur place en huitièmes de finale.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / GROUPE B

9eme journée

Nîmes - Dinamo Bucarest : 32-29

20h45 : Sporting CP - Kristianstad



Reporté à une date ultérieure

Presov - Füchse Berlin



Classement du Groupe B

1- Nîmes 11 points

2- Füchse Berlin 10

3- Kristianstad 10

4- Sporting CP 6

5- Dinamo Bucarest 5

6- Presov 2