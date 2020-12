Ligue Européenne (H/J6) : Encore une défaite pour Toulouse, Montpellier toujours invaincu et Nîmes solide

Montpellier ne perd pas de temps en Ligue Européenne. Restant sur trois succès lors de ses trois premières sorties, le MHB a confirmé la tendance à l’occasion de son déplacement à Alingsas. Les coéquipiers de Melvyn Richardson (6 buts sur 8 tirs) et Kyllian Villeminot (6 buts sur 9 tirs) ont toutefois attendu la fin de la première période et un 7-1 dans les dix dernières minutes du premier acte pour faire le premier véritable break de la rencontre et revenir au vestiaire avec six buts d’avance. Un écart qui a fluctué entre cinq et sept longueurs pendant l’essentiel de la deuxième période, avec un 3-0 pour Montpellier dans les dix dernières minutes pour assurer un confortable succès de huit longueurs (25-33). Le club héraultais continue ainsi son sans-faute à l’échelle européenne.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / GROUPE C

6eme journée - Mardi 8 décembre 2020

Besiktas - CSKA Moscou : 23-35

Alingsas - Montpellier : 25-33

Magdebourg - Nexe : 28-23



Classement du Groupe C

1- Montpellier 8 points

2- Magdebourg 8

3- CSKA Moscou 6

4- Alingsas 4

5- Nexe 2

6- Besiktas 0

Nîmes confirme face au Sporting CP

Après un premier succès en terre portugaise, Nîmes a profité de la réception du Sporting CP pour conforter son ascendant. Dès le début de la rencontre, les coéquipiers de Michaël Guigou (5 buts sur 9 tirs) ont pris le match en main, ne laissant jamais leurs adversaires prendre l’avantage au tableau d’affichage. Un 3-0 après la 10eme minute de jeu a assis un peu plus la domination de la « Green Team » qui a aligné une nouvelle série identique peu avant la pause pour prendre une marge de quatre buts à la mi-temps. Entre trois et cinq buts, c’est l’avantage que l’USAM a su conserver tout au long d’un deuxième acte où le Sporting CP n’a pas eu l’opportunité de réagir et de venir tromper Teodor Paul (14 arrêts à 37% d’efficacité). En fin de compte, Nîmes s’impose de trois buts (27-24) et, grâce à ce deuxième succès de suite, distance sa victime du soir et s’empare seul de la troisième place du groupe.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / GROUPE B

6eme journée - Mardi 8 décembre 2020

Dinamo Bucarest - Füchse Berlin : 26-26

Nîmes - Sporting CP : 27-24

Tatran Presov - Kristianstad : 22-27



Classement du Groupe B

1- Kristianstad 8 buts

2- Füchse Berlin 7

3- Nîmes 6

4- Sporting CP 4

5- Dinamo Bucarest 3

6- Tatran Presov 0

Toulouse ne s’en sort pas

Depuis sa victoire face au Metalurg Skopje lors de la 1ere journée, Toulouse est au ralenti. Sur le parquet du Wisla Plock, les joueurs de Philippe Gardent ont signé leur cinquième match sans victoire en Ligue Européenne. Pris de vitesse par les Polonais, avec trois buts de retard après dix minutes de jeu, les coéquipiers de Romain Giraudeau (6 buts sur 7 tirs) et de Sadou Ntanzi (4 buts sur 6 tirs) ont su revenir à hauteur et même passer devant pendant un peu plus d’une minute... le seul moment où le Fenix aura mené au tableau d’affichage dans cette rencontre. Concluant la mi-temps avec deux buts consécutifs, le Wisla Plock a compté trois longueurs d’avance à la pause. Si, après avoir compté jusqu’à quatre buts de retard, les Toulousains ont su revenir à une longueur avec un peu moins d’un quart d’heure à jouer, les Polonais ont maîtrisé la fin de match. Toulouse s’incline de deux longueurs (27-25) et va devoir vite repartir de l’avant pour espérer un billet pour la suite de la compétition.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / GROUPE A

6eme journée - Mardi 8 décembre 2020

Ademar Leon - Fivers Vienne : 30-28

Wisla Plock - Toulouse : 27-25



Reporté à une date ultérieure

Chekhovskie Medvedi - Metalurg Skopje



Classement du Groupe A

1- Wisla Plock 8 points

2- Ademar Leon 7

3- Toulouse 4

4- Fivers Vienne 3

5- Chekhovskie Medvedi 2

6- Metalurg Skopje 0