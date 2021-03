Ligue Européenne (H/J10) : Pas de qualification pour Toulouse, Montpellier s'impose quand Nîmes concède le nul

Toulouse y a cru ! Malgré six défaites en dix matchs, les joueurs de Philippe Gardent avaient une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Européenne. Pour cela, ils devaient s’imposer de six buts face au Fivers Vienne. Si les Autrichiens ont mené au score dans les premiers instants du match, Toulouse a très vite haussé le ton, Nemanja Ilic (7 buts sur 9 tirs) permettant au Fenix de mener de quatre buts après douze minutes de jeu. Mais les Viennois, qui jouaient également leur peau dans cette compétition, ont su réagir et conclure la première mi-temps en revenant au score par l’intermédiaire de Lukas Hutecek (6 buts sur 10 tirs). Dès le retour sur le parquet, Cesar Oliveira (11 arrêts à 31%) s’est mué en mur alors qu’Henrik Jakobsen (7 buts sur 8 tirs) a percé la défense autrichienne pour permettre à Toulouse de prendre trois buts d’avance et de toucher du doigt la qualification quand, à six minutes du terme de la rencontre, l’écart a atteint cinq longueurs. Mais les Fivers ont su contenir les Toulousains pour ne s’incliner « que » de quatre buts (29-25), ce qui permet au club autrichien de rallier les huitièmes de finale au grand dam du Fenix.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / GROUPE A

10eme journée - Mardi 2 mars 2021

Metalurg Skopje - Ademar Leon : 27-27

Toulouse - Fivers Vienne : 29-25

Wisla Plock - Chekhovskie Medvedi : 25-27



Classement du Groupe A

1- Wisla Plock 16 points

2- Ademar Leon 14

3- Chekhovskie Medvedi 14

4- Fivers Vienne 6

5- Toulouse 6

6- Metalurg Skopje 4

Nîmes accroché et deuxième de son groupe

Si le billet pour les huitièmes de finale était déjà en poche, Nîmes voulait finir sur une bonne note. Et, à l’occasion d’un déplacement sur le parquet de Kristianstad, l’USAM a démarré fort sous l’impulsion de Jean-Jacques Acquevillo (8 buts sur 12 tirs), menant de cinq buts en cinq minutes. Mais, patiemment, les Suédois ont réduit l’écart pour revenir à hauteur moins d’un quart d’heure plus tard grâce à Teitur Örn Einarsson (1 but sur 4 tirs). Un retour qui n’a pas perturbé les Nîmois avec deux buts de Mohamed Sanad (5 buts sur 8 tirs) et deux arrêts de Rémi Desbonnet (12 arrêts à 29% d’efficacité) dans les deux dernières minutes pour offrir à la « Green Team » deux longueurs d’avance à la pause. Un avantage que les coéquipiers de Michaël Guigou (1 but sur 1 tir) ont su conserver jusqu’au dernier quart d’heure. Dès lors, les deux équipes ont enchaîné les séries avec Kristianstad qui a d’abord pris trois buts d’avance avant de voir Nîmes réagir et prendre à son tour un avantage de trois longueurs. Mais, grâce à deux buts d’Adam Nyfjäll (6 buts sur 8 tirs) en toute fin de match, les Suédois arrachent le match nul (30-30). Alors que Nîmes termine deuxième de son groupe derrière les Füchse Berlin, Kristianstad prend la troisième place.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / GROUPE B

10eme journée - Mardi 2 mars 2021

Füchse Berlin - Sporting CP : 29-19

Kristianstad - Nîmes : 30-30

Presov - Dinamo Bucarest : 32-27



Classement du Groupe B

1- Füchse Berlin 14 points

2- Nîmes 12

3- Kristianstad 11

4- Sporting CP 10

5- Dinamo Bucarest 7

6- Presov 6

Montpellier s’offre un large succès pour conclure

Malgré les trois défaites sur tapis vert infligées par l’EHF, Montpellier n’a pas galvaudé son rendez-vous face à Nexe, qui avait pour enjeu la troisième place du Groupe C. Si les Croates ont frappé les premiers par Tomislav Severev (2 buts sur 4 tirs), les Héraultais ont pris la mesure de leur adversaire sans forcer, creusant progressivement l’écart avec, pour conclure le premier acte un 6-1, avec notamment Melvyn Richardson (6 buts sur 7 tirs) à la manœuvre, offrant sept longueurs d’avance au MHB à la pause. Une série qui s’est poursuivie dès l’entame de la deuxième période avec un 5-0 en quasiment neuf minutes. Si Nexe est immédiatement revenu à huit longueurs, Montpellier n’a pas coupé son effort, prenant jusqu’à treize longueurs d’avance en toute fin de match. A l’issue des 60 minutes, les joueurs de Patrice Canayer s’imposent de douze buts (37-25) et terminent la phase de groupes à la troisième place derrière Magdebourg et le CSKA Moscou, club face auquel les Héraultais ont hérité de deux défaites sur tapis vert.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (H) / GROUPE C

10eme journée - Mardi 2 mars 2021

CSKA Moscou - Magdebourg : 27-35

Montpellier - Nexe : 37-25

Alingsas - Besiktas : 30-29



Classement du Groupe C

1- Magdebourg 18 points

2- CSKA Moscou 14

3- Montpellier 12

4- Nexe 10

5- Alingsas 6

6- Besiktas 0



HUITIEMES DE FINALE

Matchs les 23 et 30 mars 2021

Match 1 : Gudme Oure Gudbjerg - CSKA Moscou

Match 2 : Sporting CP - Wisla Plock

Match 3 : Montpellier - Schaffhouse

Match 4 : Fivers Vienne - Füchse Berlin

Match 5 : Kristianstad - Ademar Leon

Match 6 : Pelister - Magdebourg

Match 7 : Chekhovskie Medvedi - Nîmes

Match 8 : Nexe - Rhein-Neckar Löwen



QUARTS DE FINALE

Matchs les 13 et 20 avril 2021

Quart A : Vainqueur Match 1 - Vainqueur Match 2

Quart B : Vainqueur Match 3 - Vainqueur Match 4

Quart C : Vainqueur Match 5 - Vainqueur Match 6

Quart D : Vainqueur Match 7 - Vainqueur Match 8