Ligue européenne (H/Huitièmes) : Nîmes très mal parti

Trois clubs français disputent les huitièmes de finale aller de la Ligue européenne ce mardi, et le premier d'entre eux, Nîmes, est très mal parti pour rallier les quarts. L'UNAM s'est en effet incliné de sept buts chez les Slovènes de Gorenje : 29-22. Les Gardois ont tenu jusqu'à 6-6, mais ont encaissé un 3-0 en moins de trois minutes et n'ont jamais réussi à combler l'écart, si bien que Gorenje est rentré aux vestiaires en menant 15-12. Les Slovènes ont entamé la deuxième mi-temps par un 3-0. Ils ont creusé l'écart pour le porter à +9 (27-18, 51eme) et Nîmes a un peu relevé la tête en fin de match pour ne perdre "que" de sept buts, mais il faudra tout de même un petit miracle au match retour mardi prochain pour voir les quarts. Mohamed Hisham Sanad a pourtant été excellent, avec 9 buts au compteur, tandis que Rémi Desbonnet a effectué 8 arrêts (32%), mais cela n'a pas suffi.



Les marqueurs nîmois : Hisham Sanad (9), Rebichon (3), Salou (3), Minel (3), Bonnefond (2), Gallego (1), Jakobsen (1)