Ligue Européenne (H/1er Tour Préliminaire) : Chambéry assure le minimum face à Constanta

✔︎ La première manche est remportée par les Chambériens après un très gros duel physique ! Les hommes d’Erick Mathé se rendront en Roumanie la semaine prochaine avec un avantage de 4 buts à conserver !#CHYCON pic.twitter.com/mHA6AfJaMu

— Chambéry Savoie Mont Blanc (@TeamChambe) August 27, 2022

Chambéry s’offre un petit matelas

A deux semaines du lancement de la Liqui Moly StarLigue, Chambéry a déjà démarré sa saison. Cinquième du championnat la saison passée, le club savoyard a obtenu un strapontin pour la Ligue Européenne, avec deux Tours Préliminaires à passer cet été avant d’atteindre la phase de groupes. Pour démarrer, les Chambériens doivent affronter Constanta et le match aller a tourné en faveur des hommes d’Erick Mathé. Si Vitaly Komogorov (7 buts sur 11 tirs) a permis au club roumain de faire la course en tête dans les trois premières minutes, Iosu Goni Leoz (5 buts sur 6 tirs) et Sebastian Skube (3 buts sur 4 tirs) ont permis à la « Team Chambé » de prendre la main avant qu’un 5-0 en cinq minutes ne donne plus de corps à cet ascendant. La fin du premier acte a vu les deux équipes enchaîner les séries avec un 3-0 pour Constanta puis la même chose pour Chambéry. Toutefois, Constanta a su revenir à deux longueurs au moment de revenir aux vestiaires en inscrivant les deux dernières réalisations du premier acte.Si, au retour sur le parquet du Phare, l’écart a un temps oscillé entre deux et trois buts, Chambéry a très vite haussé le ton. Benjamin Richert (7 buts sur 10 tirs) et Arthur Anquetil (1 but sur 1 tir) ont sonné la charge quand Constata a perdu Valentino Ravnic sur carton rouge à un peu plus de 20 minutes du terme de la rencontre. Néanmoins, les Savoyards ont joué à se faire peur. Menant de six longueurs à la 41eme minute, les joueurs d’Erick Mathé ont encaissé un 6-1 en l’espace de sept minutes avec Strahinja Stankovic (3 buts sur 5 tirs) à la manœuvre. Le résultat a été un écart réduit à une seule unité à l’entame des dix dernières minutes du match. Réagissant immédiatement par Queido Traoré (1 but sur 2 tirs) et Hugo Brouzet (1 but sur 2 tirs), Chambéry s’est donné de l’air pour conclure avec une marge de quatre longueurs (27-23) à la mi-temps de cette double confrontation. Un avantage que les Savoyards devront défendre le week-end prochain en Roumanie.