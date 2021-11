Ligue européenne (H) : Soirée mitigée pour les clubs français

Le H tenu en échec chez le GOG ! Le club de Nantes se déplaçait sur le terrain des Danois de Gudme ce mardi pour le compte de la 5eme journée (sur 10) de la phase de poules de la Ligue européenne, et les Nantais ont décroché le match nul 29-29, alors qu'ils les avaient battus 27-24 lors de la 3eme journée. Le H a très bien débuté le match et a longtemps compté trois buts d'avance (5-8, 10eme) avant de voir le GOG revenir à égalité et même passer devant assez largement juste avant la mi-temps (16-13 à la 28eme, 16-14 à la pause). A la reprise, Nantes a immédiatement recollé au score, puis a pris quatre buts d'avance (20-24, 44eme), mais les Danois sont revenus (25-25, 53eme), et c'est finalement Kiril Lazarov qui a arraché le nul à huit secondes de la fin pour le club français. Thibaud Briet termine meilleur marqueur du H, avec 6 buts. Suite à ce nul, Nantes est troisième de son groupe alors que les quatre premiers iront en huitièmes de finale. Prochain match : contre Benfica la semaine prochaine.



Les marqueurs nantais : Damatrin-Bertrand (1), Briet (6), Ovnicek (1), Milic (1), Rivera Folch (2), Pechmalbec (3), Minne (4), Lazarov (5), Monar (3), Balaguer Romeu (3)

Nîmes s'arrache sur la fin

Nîmes toujours en course pour la qualification ! L'USAM occupe provisoirement la tête du groupe D, après sa victoire 24-22 contre la lanterne rouge, les Hongrois de Tatabanya. Les joueurs du Gard, qui ont encaissé le premier but, ont ensuite mené jusqu'à la mi-temps, atteinte sur le score de 11-9, après avoir compté jusqu'à quatre buts d'avance (8-4, 18eme). En deuxième période, ils ont de nouveau pris une belle avance de quatre buts (15-11, 36eme), mais les Hongrois sont parvenus à revenir à hauteur (15-15, 40eme). Les deux équipes sont ensuite passées devant tour à tour et Tatabanya a même mené 20-22 à huit minutes de la fin, mais Nîmes s'est réveillé et a signé un 4-0, avec un triplé de Mathieu Salou pour finir et s'imposer. Dernier buteur du match, Mohamed Hisham Sanad s'est montré décisif, avec 10 buts au compteur. La semaine prochaine, Nîmes se rendra en Hongrie.



Les marqueurs nîmois : Nyateu (1), Jakobsen (4), Vincent (2), Salou (7), Hisham Sanad (10)

Aix tombe en Suède

La situation commence à devenir compliquée pour Aix, dernier du groupe C, sans la moindre victoire, après s'être incliné 33-31 chez le leader suédois, Savehof. Le PAUC a été largement dominé en première mi-temps, où il a compté jusqu'à cinq buts de retard (14-9, 22eme), et finalement quatre au buzzer de la pause (18-14). Les Aixois se sont réveillés en deuxième période et sont revenus à -1 (18-17, 31eme), avant de craquer de nouveau pour se retrouver à -5 (25-20, 41eme), et de revenir encore à -1 (26-25, 44eme). A la 56eme, Savehof ne menait que 32-31, mais Konan, Pecina Tome et Kristjansson (meilleur marqueur aixois avec 7 buts) ont vu leurs tentatives être arrêtées, et les Suédois ont finalement scellé leur victoire à 37 secondes de la fin par Ellefsen. La semaine prochaine, Aix recevra La Rioja et n'aura déjà presque plus le droit à l'erreur.



Les marqueurs aixois : Kristjansson (7), Ong (4), Lagarde (2), Loesch (4), Barthélémy (1), Accambray (1), Konan (2), Tarrafeta Serrano (1), Claire (4), Quintin (2), Racic (2), Zahaf (1)