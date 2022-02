Ligue européenne (H) : Nîmes perd mais reste leader, Aix quasiment éliminé

Premier du groupe D et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Européenne, Nîmes se déplaçait à l'AEK Athènes avec le but de l'emporter pour finir le plus haut possible et ainsi affronter un adversaire a priori plus faible en huitièmes. C'est raté. Les Gardois se sont inclinés 34-30 en Grèce, mais cela ne les empêche pas de rester leaders, à deux journées de la fin. L'USAM, menée 5-1 puis 8-3 et 13-7 en début de match, avait pourtant magnifiquement réagi avec un 7-0 pour mener 15-16 à la mi-temps. Mais en deuxième période, les Grecs ont pris les commandes à 18-17 et n'ont ensuite plus été menés de la rencontre. Malgré les 7 buts de Mohamed Hisham Sanad, Nîmes doit donc s'incliner , avant de recevoir les Suisses de Kadetten (3emes) la semaine prochaine.



Les marqueurs nîmois : Hisham Sanad (7), Vincent (6), Minel (5), Rebichon (4), Gibernon (4), Poyet (1), Guigou (1), Salou (1), Yasuhira (1)

Aix au bout du gouffre

Si brillant en Liqui Moly Starligue, avec une troisième place derrière le PSG et Nantes, Aix déçoit en Ligue Européenne. Le PAUC est quasi-éliminé, après avoir subi sa septième défaite en huit matchs, la quatrième de suite, sur le terrain du leader du groupe C, Magdebourg (28-39). Il n'y a pas eu photo lors de ce match, où les Allemands ont remporté la première mi-temps 20-13 et la deuxième 19-15. Les Aixois, emmenés par le duo Nicolas Claire - Mike Brasseleur, auteurs de 5 buts chacun, n'ont pas existé lors de cette rencontre et il leur faudra un miracle pour rallier les huitièmes.



Les marqueurs aixois : Claire (5), Brasseleur (5), Ong (4), Kristjansson (3), Konan (3), Cabanes (2), Loesch (2), Tarrafeta Serrano (2), Lagarde (1), Pecina Tome (1)