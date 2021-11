Ligue européenne (H) : Nantes dans le trio de tête

Deuxième de Starligue, mais déjà à cinq points du PSG, Nantes joue la Ligue européenne à fond, et le H est allé décrocher une troisième victoire en quatre journées, sur le terrain du club russe de Medvedi Tchekhov, toujours fanny. Dans la banlieue de Moscou, face au club sacré champion de Russie chaque année depuis 2002, les Nantais sont allés s'imposer 35-31, après un match très bien maîtrisé. Ils ont bien entamé la rencontre en menant 5-1 (6eme) puis 8-4 (10eme), et si Tchekhov est parvenu à revenir à -2 à plusieurs reprises, le H a su se reprendre immédiatement pour creuser un nouvel écart. Si bien qu'à la mi-temps, il menait 20-15. Les Russes ont réussi un bon début de deuxième période et sont parvenus à revenir à 20-22, mais Nantes a repris sa marche en avant (25-28, 45eme) et s'est finalement imposé de quatre buts. Les Nantais terminent avec 69% de réussite au tir (53% pour les Russes), et la palme de meilleurs marqueurs revient Alexandre Cavalcanti et Valero Rivera, auteurs de 6 buts chacun. Emil Nielsen a quant à lui stoppé 33,33% des tirs russes. Grâce à cette victoire, Nantes occupe la deuxième place de son groupe, à égalité avec Gudme et Benfica, à six journées de la fin (les quatre premiers se qualifient pour les huitièmes). Dans la soirée, Nîmes se déplacera à Kadetten pendant que Toulouse recevra le Wisla Plock.