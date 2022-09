Ligue européenne (H) : Montpellier fait match nul à Savehof

Les buteurs montpelliérains :

S'ils veulent rejoindre Aix-en-Provence en phase de poule de la Ligue européenne de handball, Montpellier et Chambéry doivent passer par le dernier tour préliminaire qui se déroule cette semaine et la suivante en match aller-retour. Et pour le club héraultais, cela ne s'est pas trop mal passé à l'aller, avec un match nul 24-24 décroché sur le terrain des Suédois de Savehof. Le MHB pourra toutefois nourrir quelques regrets, car il menait de deux buts à la mi-temps (9-11). Lors de la première période, les Héraultais, qui n'ont jamais compté plus d'un but de retard, ont accéléré avant le retour aux vestiaires en signant un 4-2, avec notamment un doublé de Bos (ses deux seuls buts du match).Les Héraultais ont toutefois réussi à mener 19-21 à la 54eme, mais les Suédois ont arraché le nul à quatorze secondes de la fin par Westby. Diego Simonet termine meilleur buteur du MHB, avec 5 réalisations, alors que Charles Bolzinger termine avec 12 arrêts. Mais il faudra finir le travail en gagnant la semaine prochaine à domicile. Dans la soirée, Chambéry reçoit le KKFT, l'autre club de la ville hongroise de Veszprem.Simonet (5), Villeminot (4), Porte (4), Lenne (3), Bos (2), Nacinovic (2), Moscariello (1), Descat (1), Pellas (1), Skube (1), Konan (1)