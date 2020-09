Ligue Européenne (H) : Montpellier et Toulouse limitent la casse

Juste avant la reprise de la Lidl Starligue, Montpellier et Toulouse ont lancé leur saison avec une sortie européenne. A l'extérieur, les deux clubs français n'ont pas réussi à s'imposer lors de leur match aller du deuxième tour de qualification à la Ligue Européenne. En ne concédant pas trop de terrain, les deux pensionnaires du championnat de France restent en course.



Ca a pourtant été dur pour Montpellier. Contre les redoutables danois de Skjern, les coéquipiers de Valentin Porte ont limité la casse. Mais ils n'ont pas été assez efficaces pour se mettre dans une position favorable : ils ont perdu d'un but (31-30). Dans son premier match officiel de la saison, le MHB a payé cher sa mauvaise entame. Le club héraultais a été surpris par le show précoce de Jesper Konradsson. Grâce à lui, les Scandinaves ont fait un premier écart. Après quelques minutes, ils ont mené de cinq buts. Mais il en fallait plus pour impressionner des Montpelliérains en quête d'une qualification pour la phase de poules. Portés par les sept buts de Melvyn Richardson, les Héraultais ont refait leur retard. A la 33eme minute, ils ont même pris les devants grâce à Alexis Borges Hernandez. Ses efforts et ses six buts ont permis à Montpellier de rester au contact jusqu'au bout malgré un manque d'efficacité devant le but adverse. Si cela n'a pas été suffisant pour s'imposer sur le terrain d'une équipe déjà rodée après avoir repris son championnat national, le MHB a su conserver ses chances de qualification. Le jet de 7 mètres transformé dans la dernier minute par Lucas Pellas a permis aux Montpelliérains de ne perdre le match aller que d'un tout petit but. Un score qui permet de garder espoir à une semaine du match retour à domicile. La victoire y sera impérative.

Malgré l'indiscipline, Toulouse ne s'incline pas en Roumanie

Pour Toulouse, la situation est identique, seule l'invincibilité a été préservée. A Turda en Roumanie, le Fenix a été tenu en échec (35-35). Une défense trop perméable a empêché le club français de s'assurer un match retour tranquille. Il faudra s'imposer à domicile la semaine prochaine pour espérer voir le tour suivant. Devant au score pendant la majeure partie du match, les hommes de Philippe Gardent ont été pénalisés par une défense trop indisciplinée. Sanctionnés par six expulsions de deux minutes, les Toulousains ont eu du mal à rester dans le match avec tout ce temps passé en infériorité numérique. Ils ont pourtant mené de cinq buts à 20 minutes du terme. Mais en relançant les Roumains, les coéquipiers de Nemanja Ilic, huit réalisations, ont eu besoin de s'employer durant dix dernières minutes irrespirables. Rattrapés et mêmes menés de deux buts, ils ont fait les efforts nécessaires pour assurer l'essentiel : être en position de se qualifier au match retour prévu sur les rives de la Garonne.