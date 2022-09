Ligue Européenne (H) : Montpellier et Chambéry connaissent leurs adversaires

𝘿𝙧𝙖𝙬: 𝙙𝙤𝙣𝙚✅Last step before Group Phase!⚔️ Which matchup is the tightest? 😍

📅 1st leg: Tuesday 27 September

📅 2nd leg: Tuesday 4 October#ehfel pic.twitter.com/ooysYYKkUO



— EHF European League (@ehfel_official) September 6, 2022

Montpellier face à une équipe qui a connu la Ligue des Champions

Montpellier et Chambéry ont sans doute éviter le pire. La Fédération Européenne de handball (EHF) a effectué ce mardi le tirage au sort du deuxième Tour Préliminaire de la Ligue Européenne masculine, dont les vainqueurs rejoindront les douze équipes déjà qualifiées pour la phase de groupes, dont le tenant du titre Benfica et Aix, qui a assuré sa place en terminant troisième du championnat de France la saison passée. Chambéry, qui a assuré sa qualification le week-end dernier malgré sa défaite sur le parquet de Constanta, aura droit à un voyage du côté de Veszprém. Non pas pour y défier le quatrième de la dernière Ligue des Champions mais le KKFT Veszprém, deuxième club de la ville et qualifié grâce à sa place de finaliste de la Coupe de Hongrie face à son rival, qui l’avait alors très nettement emporté (42-19). Le match aller aura lieu au Phare le 27 septembre avant le match retour en terre magyare le 4 octobre.Montpellier de son côté, aura droit à une affiche qui n’aurait pas fait tâche à l’échelon supérieur. Présent en Ligue des Champions lors de la saison 2019-2020, Sävehof va retrouver le club héraultais avec une place en phase de groupes de la Ligue Européenne comme enjeu. Emmenée par le futur joueur de Kiel Elias Ellefsen a Skipagotu, la formation suédoise compte poser des problèmes aux hommes de Patrice Canayer. Comme pour Chambéry, le MHB accueillera Sävehof au match aller le 27 septembre quand il devra se déplacer en Suède une semaine plus tard. Un tirage au sort qui propose quelques belles affiches mais surtout un duel 100% allemand entre Göppingen et Lemgo, qui ambitionnent de rejoindre les Füchse Berlin, d’ores-et-déjà qualifiés pour la phase de groupes de la compétition en tant que troisième de la Bundesliga la saison passée.