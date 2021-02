Ligue européenne (H) : Les deux matchs de Montpellier contre le CSKA Moscou reportés

Communiqué du MHB :

LIGUE EUROPEENNE / GROUPE C

Mercredi 9 février 2021

Montpellier

Classement

1- Montpellier, 8 points (4 matchs)

"La Fédération Française de Handball a informé l’EHF des nouvelles restrictions imposées par le gouvernement français pour les personnes en provenance de pays tiers ou pour le retour des résidents français en provenance de pays tiers. Ces nouvelles restrictions durent jusqu’à nouvel ordre et ne permettent pas de jouer des matchs européens en France jusqu’à nouvel ordre. En raison de cette situation et des informations disponibles, l’EHF a décidé d’annuler et de reporter ces matchs. Par conséquent, la double confrontation en EHF European League - Groupe C entre le CSKA Moscou et le Montpellier Handball prévu le mardi 09 février à 16:00 et le mercredi 10 février à 11:00 à Moscou sont reportés à une date ultérieure."- CSKA MoscouNexe-AlingsasMagdebourg - Besiktas5- Nexe, 2 points (5 matchs)6- Besiktas, 0 point (5 matchs)